CES2025三星QD- OLED高端显示器：达到160PPI和500Hz刷新率

【天极网手机频道】位于美国拉斯维加斯的全球最大IT展会“CES 2025”正在如火如荼地进行中，吸引了全球科技行业的关注。天极网近日消息，作为显示技术领域的领导者之一，三星在当地时间2025年1月7日的CES 2025展会上，重磅发布了两款具有划时代意义的QD-OLED显示器新品，再次展示了其在显示领域的技术实力与创新能力。

这两款新品分别代表着当前显示器市场的顶尖水平，旨在为用户提供前所未有的视觉体验和性能突破。第一款是全球首款自发光游戏显示器――27英寸UHD(240Hz)显示器。第二款新品同样令人惊叹，是目前在同等分辨率下刷新率最高的27英寸500Hz(QHD)显示器。500Hz的超高刷新率几乎将显示器的性能推至极限，为电竞玩家和专业用户提供无与伦比的画面流畅度和反应速度。，它还拥有出色的色彩还原和对比度，保证在高速刷新下画质不会受到任何影响。

由“三星显示”开发的27英寸UHD(3840x2160)显示器面板，像素密度达到160PPI(每英寸像素数)，其清晰度是传统27英寸产品难以比拟的。如果与仅在一年前开发的31.5英寸UHD产品进行比较，虽然两款产品都拥有UHD分辨率，但由于屏幕尺寸不同，27英寸的产品比31.5英寸(140PPI)产品具有更高的PPI，画质也更为清晰。

同时发布的27英寸QHD(2560x1440)显示器产品的刷新率为500Hz，这是目前所有自发光显示屏中最高的刷新率，甚至相比LCD显示屏也毫不逊色。

未来，随着三星进一步推进QD-OLED技术的普及，全球 IT 制造商对 QD-OLED 显示器的兴趣与日俱增，这两款产品有望为更多用户提供高端显示体验，同时也预示着显示器行业将迎来更加激烈的技术竞争与快速革新。与此同时，“三星显示”计划在此次“CES 2025”上携 31.5 英寸 UHD 和 49 英寸 Dual QHD(5120x1440)等多款显示器以及其他新产品与消费者见面。