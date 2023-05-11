2023年Q1全球智能手机出货量年同比下降14%，苹果表现强劲份额再创新高

【天极网手机频道】今日知名调研公司Counterpoint Research公布了2023年Q1的全球智能手机市场调查数据，数据显示全球智能手市场第一季度出货量同比下降14%，环比下降7%至2.802亿部。根据数据图显示，三星和苹果这两个品牌在Q1的出货量同比都出现下滑，分别至6060万台和5800万台，但由于三星凭借着 Galaxy A 系列和最新推出的 Galaxy S23 系列，其中S23系列使得三星平均售价增至340美元，在本季度超过苹果成为最畅销智能手机厂商;虽然苹果也有下滑，但同比降幅最低，仅为2%。国内三大厂商小米、OPPO 和 vivo则出现了两位数的下滑，其中小米下滑 22%，降幅最大。

Counterpoint Research研究总监表示“受益于多种因素，苹果公司的表现优于整体市场”。苹果生态系统的用户粘性使顾客即使在经济困难时期也不会选择更便宜的智能手机;加上随着可持续性成为许多人优先考虑的因素，苹果公司不仅抢占近一半的二手市场份额，还吸引愿意花更多钱购买更耐用手机的用户。他还表示“苹果正不断填补华为在中国高端机市场留下的空白，抢走了绝大多数从华为流出的高端用户”。

从具体数据来看，三星公司本季度出货量为 6060 万部，同比下降了 19%;苹果本季度出货量为 5800 万部，同比下降了 2%;小米本季度出货量为 3050 万部，同比下降了 22%;OPPO本季度出货量为 2800 万部，同比下降了 10%;vivo本季度出货量为 2080 万部，同比下降了 18%。虽然国内这三大厂商全球出货量均出现下滑，但其份额仍旧是全球排名前五的，有着不可撼动的实力。

例如第一季度OPPO凭借折叠屏Find N2系列占据大部分高端市场份额，根据之前的数据显示，2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%，同比、环比持续双增长。其中，1月OPPO以30%的份额跃居国内市场第一，同比上升22.1%，折叠手机渗透率增至近4%，同比上升3%。

除了Counterpoint Research，Canalys也公布了最新的数据，从整体的数据来说不难看出市场大盘依旧在下行。Canalys的最新研究显示全球智能手机出货量在2023年第一季度下降了13%，至2.698亿部，可以看到整体需求下降已经开始趋于平缓。三星重夺榜首之位，以6030万部的出货量位居第一;苹果是前五名中唯一实现同比增长的品牌，以5800万部的出货量位居第二，市场份额达到了21%;小米以3050万部的出货量保住了第三的位置，OPPO和vivo分别以2660万和2090万部的出货量位居第四和第五，占10%和8%的市场份额。

虽然说今年第一季度的智能手机市场仍在下滑，但是随着整体经济向好，未来的市场预期是不错的。Canalys预测2023年中期全球智能手机出货量将稳定在2022年的水平，下降速度将很快开始改善，预计智能手机市场将在今年下半年或有所回升。