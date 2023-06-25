iPhone 15系列计划备货8900万台？全系升级以吸引用户换机

【天极网手机频道】临近6月底，上半年销售计划告一段落，各个手机厂商将把重心放在下半年的旗舰产品上。据 ctee 报道，苹果已针对 iPhone 15 下达备货指令，7 月开始启动第一波备货潮，供应链已开始紧锣密鼓地为零部件生产做准备。

分析师预测，iPhone 15 有望迎来超级周期，年内出货量有望达到创纪录的 8900 万台。据称，苹果已吸取了去年供应链中断的教训，将会新增组装厂参与首批 iPhone 15 的备货工作。届时iPhone 15的供货情况将会更加稳定及时，对用户来说这无疑是个好消息。

而苹果之所以对新iPhone如此有信心，是因为iPhone 15这一次整体性能将会得到大跨步提升。根据此前消息爆料，iPhone 15系列将会使全系产品都享有4800万像素主摄像头，此前iPhone 14系列中只有两款Pro版最先升级。业内外普遍认为升级后的新一代iPhone对消费者的吸引力更大，将吸引更多iPhone用户更换新机。

当然对于苹果而言，iPhone 15系列全系配备4800万像素主摄像头，也意味着摄像头部件的需求量将会大幅提高。相关的供应商也需要为苹果提供更多的配件，从而推动产量增加，并进而带来更高的收入。

除此之外，iPhone 15 Pro / Pro Max 还会在新增一颗 1200 万像素的潜望式摄像头镜头，实现 6 倍光学变焦，而全系也会采用 Type-C 接口，以及 LPDDR5 的内存规格，可以带来更快的传输速度以及充电速度。而iPhone 15全系的售价也将在上一代机型基础上涨价100美元。相信在iPhone 15系列的帮助下，苹果将会获得更多高端市场的份额。