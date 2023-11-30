魅族21综合体验：审美依然被认真对待，时光知味愈久弥香

【天极网手机频道】为什么魅族会“钻牛角尖”般的追求审美？包括不限于ID设计、UI，内部堆叠等。笔者曾就这个问题和魅族内部人员交流过，他们认为审美就应该像呼吸一样，是自然的、不可或缺的而又赖以生存的。在这基础上，笔者总结将魅族比作为星爷，在艺术上近乎执着、狂热的追求，让它们为用户奉献出一部又一部的经典作品，耐人寻味又意犹未尽。寻味的是经典作品“时光知味，愈久弥香”，未尽的是相较于市场的狂热，它们似乎又太过淡然。

就比如对纯白设计的坚持，魅族大约从MP3 时代起，就对美学设计纯白面板有种莫名的坚持，这种执着一直延续了近20年。即便在今天后智能机时代，魅族对白面板的坚持依然独一无二。纯白设计在观感上更加纯粹，但由于白面板对瑕疵包容度、加工要求更极致，也面临良品率低、成本高等问题。魅族逆潮坚持，既是差异化的呼声，也是对审美、对初心的尊重。作为最新一代的魅族21，它沿承魅族一贯审美，同时融合魅族最新的创新科技，那么它的表现又如何？

设计依然魅族，美学底蕴跃然而出

魅族21的外观爆料图想必大家都已见过，笔者也早早就看过，而上手真机，仍不免惊艳。直屏极窄四等边以及1.74mm 物理超窄边，加上没有支架，让正脸变得纯粹，经典的“微孔”前置安静不抢戏，颇有一种终极形态的恍惚，魅族的美学底蕴跃然而出。直边的握持通常偏硬朗，魅族21则是将中框边缘微弧过渡以及R角处理，加之7.9mm的轻薄机身，单手握持操作也不会硌手。

双手握持游戏娱乐，大R角贴合手掌，长时间握持也不会出现压痕，整体握持感十分友好。对于近期用惯了折叠屏手机的笔者来说，魅族21就像深夜加班后的冰啤烧烤，清爽又减压。

正脸搭载的是一块6.55英寸120Hz AMOLED 臻彩屏;三星 AMOLED 屏幕的钻石排列，1920Hz PWM 高频调光，SGS 低蓝光护眼;DCI-P3广色域;1500Hz 瞬时采样率;mLight 万级调光。同时采用超声波指纹识别 Ultrasonic mTouch 2.0，支持0.075s 疾速解锁，支持湿手解锁，洗完手不必反复擦干手。

视线来到机身的背部，笔者这次拿到的是魅族21无界黑版本，相比于经典白色面板，无界黑的魅族21有一种深邃静逸之美，高亮的LOGO、镜头与亚光的磨砂玻璃相呼应，就像一幅画的主角配角。如果说白色面板偏外向是一种外放式的美，笔者觉着黑色更适合安静欣赏，静下心来思考时一边抚摸着磨砂背壳，一边思索着人生百味。

魅族 21 延续魅族 20 系列上备受好评的无界设计简约独立三摄星环 deco 设计，Aicy 灵动环将多彩的炫变效果与闪光灯效果合二为一，支持 RGB显色，结合手机状态及信息，灵动跃闪，赋予交互更多的情绪价值。像来电，通知、充电，音量调节，游戏等等都可以多彩变换。

如果你细心留意，就会发现各家对闪光灯的位置摆放差别很大，其中不少都较为突兀。相比而言，魅族21的Aicy 灵动环是笔者最认可的方案之一。在外观上，魅族21遵循“大道至简”的原则，有一种“无美感，毋宁死”的浪漫坚持。

第三代骁龙 8 移动平台充分释放

性能层面，魅族21搭载的是第三代骁龙 8 移动平台 ，1+5+2 核心架构，峰值性能提升 30%，同性能功耗下降 34%;GPU 为 Adreno 750，支持硬件光追，峰值性能提升 35%，同性能功耗下降 38%;AI 同性能功耗下降 43%。安兔兔跑分实测207万+，鲁大师系统流畅度200+，Geekbench实测跑分单核2154多核6603，在魅族调试下，第三代骁龙 8的性能可以说被充分释放出来。

为了带来更稳定的性能输出，魅族21还采用了超大面积散热系统，散热总面积达到37345mm2，4045mm2VC 液冷散热板，散热更快更高效。搭配独家冰界降温技术，降温更进一步。实际游戏上手，《和平精英》帧率实测，全程帧率基本稳定满帧，基本上一条直线，上下波动0.4%，帧率控制相当不错。高性能模式下，游戏测试一小时略有发热，手机上半部分能感受到略有升温，游戏过程中没有降频锁帧，整体表现较为不错。

值得一提的是，魅族 21 采用全新天线架构，Wi-Fi 信号大幅提升，新增多路天线智能切换技术双卡同时在线不脱网，5G 信号智能畅联享冲浪。而且魅族 21还带来了安卓阵营独一档的mEngine Ultra 加持的旗舰横向线性马达，打字、游戏的振感强劲干脆，“嗒嗒嗒”让人很有满足感。超线性双扬声器也没有缺席，游戏开黑、房间外放刷视频，都有不错的临场感。

旗舰大底的后置三摄组合

魅族在影像上素务实，这一次后置三摄组合。先来看看影像参数，主摄为最新 2 亿像素旗舰大底传感器，1/1.4”超大底 7P镜头，支持 4 in 1 快速直出5000 万像素样张，支持OIS 光学防抖;一颗1200万像素超广角，等效15mm微距 122°超广视野;一颗500万像素景深镜头融合人像算法，物理虚化。算法上，带来了三星联合优化 E2E AI Remosaic 智能算法，以及全新智能ISO Pro技术多焦段无损变焦技术P3全链路色彩算法。

从实拍样张可以看到，魅族21整体的成像风格偏真实自然风，不会刻意去拉高亮度与饱和度，实际成像与肉眼观感相近。白天环境下，魅族21对建筑下方暗部处理比较细腻，并没有一味地提亮，同时云层保留层次，整体保留阴天的氛围感。高光比环境展现出不错的宽容度，明暗细节富有层次。美食拍摄光泽饱满，照片的解析力与色彩的还原能力均表现出色，同时也表现出不错的虚化效果。

室内复杂灯光的样张，普通模式下室内样张表现出不错的解析力，彩灯身上的图案清晰可见，不同颜色的灯光明暗有致，略有不足的是高光压制。当然想要更好的高光细节，开启HDR模式即可。而广角、超广角、2X的一致性调校比较不错，切换也比较顺滑。

夜晚场景下，魅族21会根据光线判定弱光、暗光场景，来自动选择夜景算法，按下快门有1秒左右的计算时间。实际样张输出，它的暗部细节与高光压制明显提升，天空的噪点控制在纯净的范围，边缘细节的涂抹感也较弱。夜景模式则能进一步提升高光与暗部的表现力，相比起普通模式，细节更加丰富，氛围感比普通模式略微弱化。整体来看，魅族21的影像实力足以满足日常所需，HDR与夜景模式也帮助它应对更为复杂的场景。

全新 Fyme 10.5与高效续航组合

系统层面，魅族 21搭载全新 Fyme 10.5 智慧升级 Fyme Al 大模型，UI与图标简洁干净，整个系统不被打扰，非常清爽。而且它依托 Flyme Link 功能，接入汽车、AR 智能眼镜，打造多终端、全场景、沉浸式融合体验。值得注意的是，全新 Flyme Al 大模型打通了 Flyme os 生态，它支持规划路线，行程安排以及景点介绍等众多实用功能，由于我们拿到的是工程机，大模型体验需后续OTA升级。

同时，OneMind延续了魅族智慧引擎的传统优势针对魅族 21 的用户使用习惯进行学习，并基于动态分类内存回收，MRG 多轨能效调频功能保障使用流畅度，并智能优化整机性能调度，实现性能、功耗最优解。最终落地的结果就是，魅族21体验流畅丝滑。笔者体验了几天感觉它的丝滑并不依赖高帧动画，而是一种高响应、高执行的顺畅，甚至有一种随时待命且知道我下一步操作的预知。

续航上，魅族 21在6.55英寸轻薄机身内，置入了一块高密度电芯的 4800 mAh 大电池，在新材质节能屏幕与 OneMind 智能管理系统的助力下，续航体验进一步提升。笔者实测。

//魅族21续航实测 //

测试方法：魅族21满电100%状态进行各项目测试;

测试项目：刷抖音、网易云音乐、刷微博、玩《王者荣耀》各1小时，待机8小时;

测试条件：连接wifi，关闭蓝牙，关闭GPS定位，设定50%音量与50%屏幕亮度，后台仅余测试项APP，标准模式，游戏《王者荣耀》设定高画质高帧率;

测试结果：魅族 21刷抖音从满电降至89%，消耗了11%的电量，网易云音乐消耗7%，刷微博消耗8%，玩《王者荣耀》消耗了21%左右的电量，待机8小时消耗约4%。总计消耗51%的电量，以此中度频率使用，使用一整天基本没压力。

当然重度使用也不用担心，魅族 21这一次采用魅族迄今为止最高速的 80W Super mCharge 超级快充，兼容 PD3.0，PPS，QC4+行业通用快充协议，方便应急补能。实际充电测试，我们将魅族21放电至关机进行80W Super mCharge 有线超充测试，充电5分钟即可充进24%左右的电量，10 分钟充进39%左右的电量，充电快满时速度放缓，完全充满花费时间为42分钟左右。

最后总结，魅族21将高审美、高性能、高品质和流畅体验集于一身，极窄边框设计、纯色面板等高辨识度设计，让它成为手机圈极具差异化的存在。通过搭载第三代骁龙8处理器、搭配智能思维引擎One Mind 10.5以及采用第六代大师级超线性扬声器等技术，魅族21更是带来了“续航更久、性能更强、功耗更低、运行更快”等亮点。

对于魅族21，笔者最想赞赏的还是它对审美的坚持。手机之所以称之为手机，是因为“手”在用、“眼”在看，如果脱离这两个器官的感受，那么手机何以为手机。曾几何时圈内常用“傻大黑粗”形容砖头型手机，如今，彼时彼刻又何其像此时此刻，只不过在精美的功能之下不那么显眼罢了。在魅族21上，审美依然被认真对待，时光知味愈久弥香，也庆幸，魅族21初心不忘。