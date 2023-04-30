iPhone 15系列最新渲染图曝光，与之前的爆料差别不大

【天极网手机频道】眼看着5月份来了，离苹果9月的秋季发布会还会远吗？近日外媒再次曝光了一组iPhone 15系列的渲染图，与之前曝光的渲染图相差不大，外观设计大概率可以确定了。从渲染图来看，iPhone 15 Pro的正面边框更窄，中框圆润，手感会比之前的“割手感”好多了;USB-C接口也实锤了，鉴于苹果现在不配有数据线和充电头且接口加密，大家购买充电配件的时候需要注意到苹果官网或者是通过了MFI认证的配件厂商处购买。

另外，iPhone 15系列背部的后置主摄会更突出，主要是苹果为其引入了全新的潜望式变焦镜头。根据早前的曝光图数据显示的尺寸，iPhone 15 Pro Max 的尺寸与 iPhone 14 Pro Max 相比，在高度和宽度上都更小，但厚度增加了 5%;不过iPhone 15 Pro Max 的摄像头凸起比之前预期的要小，比 iPhone 14 Pro Max 低 0.59 毫米。

配色上应该不会有什么变动，还是和之前的爆料一样，iPhone 15 Pro系列将新增一款深红色配色，色调接近于接近勃艮第酒红(Burgundy)，后续待上市后苹果应该会描述为深褐色(dark sienna)配色。iPhone 15标准版还会新增深粉色(dark pink)和浅蓝色(light blue)颜色，同样在上市之后苹果官方会描述为紫红色(telemagenta)和皮克顿蓝(picton blue)。而其他的经典配色应该还会一起发布，例如Pro机型会有金色、深空灰色和银色，标准版机型会有红色、黑色以及白色等。

另外，外媒还曝光了之前一直传闻的一体式压感音量键改回了分体式机械按键。静音键还是和之前的爆料一样，从拨片式改为按钮式，功能也更丰富，可以理解为一个自定义快捷功能键，不过这个自定义按键仅限于iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max 两款机型，基础款仍然是现在的拨片式。

但是在最重要的价格上面可能会超出大家的预算。之前库克也明确了iPhone 15系列会涨价，iPhone 15 Pro Max顶配版不出意外大概率是要到2万元，成为史上最贵的iPhone。作为参考，iPhone 14 Pro Max 128GB版本售价8999元，256GB版本售价9899元，512GB版本售价11699元，1TB版本售价13499元。

综合目前的消息来看，iPhone 15系列与iPhone 14系列相比，外观上的变化主要是全系灵动岛设计，入门款彻底淘汰刘海设计;iPhone 15 Pro系列也将首次采用可自定义的静音键设计;全系机型都将首次更换为USB-C接口。硬件上，入门款芯片将由上一代的A15升级到A16芯片，Pro系列则由 A16 升级到 A17 芯片，另外在内存和摄像头方面部分机型也有升级。如果大家在钱包允许之下也可以选择入手，不过这个价格也只是猜测，最终的价格也要等到发布会当天才能知道，即便不需要2万元也差不到哪去了。

你们会花两万元买一部电子产品吗？