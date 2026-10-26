【天极网手机频道】10月24日，在 2026 科大讯飞全球 1024 开发者节主论坛上，科大讯飞正式发布端云一体大模型讯飞星火 X2.6。据公司介绍，该模型首次基于全国产算力实现代码和智能体能力突破，采用 293B-A30B 参数的 MoE 架构，上下文长度拓展至 1M(100 万词元)。同场还发布了星火 X2.6-4B 开源端侧大模型，支持端侧智能体能力，形成“云+端”协同方案，让更多任务在本地完成、复杂任务由端云协同处理。

科大讯飞董事长刘庆峰在主论坛强调，全栈自主可控不仅要在国产算力上做推理，更要能在国产平台上完成训练、真正训练出国际一流模型。面向国产芯片在显存带宽与算力上的客观限制，星火 X2.6 通过长程任务动态并行训练技术，将超长上下文训练效率提升约 4 倍，并提出基于国产平台的动态稀疏注意力方法，使模型效果逼近全注意力机制。

据腾讯科技等媒体报道，星火 X2.6 在飞星二号万卡国产服务集群上完成训练与迭代，覆盖训练、模型迭代、推理部署到行业应用的全链路，主打安全可靠与低成本，面向工业、教育、医疗与企服等场景的规模化落地。同场讯飞还展示了基于星火能力的 AI 眼镜、晓医等终端与行业应用。