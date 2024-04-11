小屏手机为什么越来越少，是真的没市场吗？

【天极网手机频道】在智能手机屏幕尺寸越来越大的今天，仍有一群小屏爱好者在坚持使用小屏手机。他们选择小屏手机的主要原因无外乎：单手操控、舒适的握持手感、放在口袋里也不坠裤子。

但是选择小屏手机，也就意味着要接受续航的缩短，智能手机发展了十多年锂电池技术其实并没有质的突破，现在手机续航的提升跟手机尺寸越做越大有很大的关系。不少小屏爱好者非常怀念当年 iPhone5-iPhone SE时代的手机短小精悍，而选择了小屏手机。但随着4G的普及、5G 的出现，短视频平台的爆发，如今的手机应用场景已与当年大不相同。笔者就见过很多小屏爱好者用了一两年小屏手机之后狼狈地换回了大屏手机，究其原因提及最多的还是续航焦虑。

想用小屏手机，必须降低要求。除了续航焦虑，小屏手机通常也意味着配置的降低。狭小的机身，无法放下更大的相机模组，没有高刷、甚至没有双卡功能，让很多小屏手机持有者对如今的小屏手机既爱又恨。比如 iPhone12 mini 和 iPhone13mini 这两款mini尺寸的手机，用过的没有一个说手感不好的，但提到缺点，人人都是一肚子苦水。大家希望的只是尺寸小，又不想要续航的缩短、配置的降低，这就很难办了。因为这对手机厂商来说，是技术难度的提升、成本的提高，需要整个供应链技术的进步和成本的降低。所以现在很难有各方面体验都很好的小屏手机。

苹果在试水了12mini 和 13mini 两代产品之后，市场反映的低迷，使得苹果果断停产了 mini 系列。以后苹果大概率也不会再出小屏幕的旗舰手机，但会继续更新屏幕相对还算小，配置更低，售价也更低的 iPhone SE 系列。因为 iPhone SE 系列的销量非常出色。据悉，iPhone SE2全球出货量大约在 2000 万部，仅次于当年的旗舰老大哥 iPhone11。网友们对历代 iPhone SE 的评价也都非常的高，同样是小屏手机，造成 12mini 和 13mini 与 iPhone SE销量截然不同的原因主要就是价格。

2018 年 9 月发布的 iPhone XR证明了这一点，6499 的售价让消费者实在没办法不去想，这个价格我为什么不买体验更好的 iPhone XS 呢，也贵不了多少钱。为了挽救销量，苹果在各大电商平台开启了促销活动，使得 iPhone XR 价格下降到了 5000 价位。换来的结果就是 20 天销量大增 80%。

由此看见，相较于小屏，价格才是更为重要的因素。笔者认为，iPhone12 mini 和 iPhone 13mini销量遇冷并不是大家对小屏手机没有需求，而是在这个价位消费者觉得太贵，跟尺寸的更大的 iPhone 相比并没有竞争力。既然消费者不买账，那苹果也只好关停 mini 系列产品线。就好比五菱宏光 mini 这类定价 3 万元左右的剁椒鱼头代步小车，大家都很喜欢，但如果这种车，配备一些豪华功能，定价提到 10 万块，绝对不会有现在这样的销量，因为 10 万块，大部人会选一辆更宽敞、适用场景更宽泛的车。 小屏手机不是没市场，是没办法做高端，它撑不起昂贵的售价。

不过小屏手机也肯定不会消失，目前也有好几家手机厂商还在做小屏手机。而且iPhone13mini 仍然在售，只是 4G 运行内存确实有点捉襟见肘，杀后台太严重，但如果是手机轻度用户，或者只是买来做备用机，还是非常推荐的。喜欢苹果的也可以等一波 iPhone SE4 。另外6.1 寸的小屏旗舰三星 S23 也是不错的选择，搭载高通骁龙 8Gen2，有 120hz 刷新率，重量也仅有 168g。华硕的 Zenfone 10 和索尼的 Xperia 长条形手机也可以考虑。