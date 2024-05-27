别再等了，这个618就是入手华为Mate 60 Pro+旗舰手机的最佳时机！

【天极网手机频道】自华为华为Mate 60 Pro+发售以来，凭借超可靠玄武架构、双卫星通信、HarmonyOS 4.2等多项黑科技，在无数消费者及花粉心里“种草”。眼下，618电商大促正如火如荼的进行，对那些心仪种草已久的用户来说，现在就是入手的最佳时机。

今年618大促，华为Mate 60 RS 非凡大师、华为Mate 60 Pro+福利大放送，现在前往华为线下直营门店和授权体验店，或通过华为商城、华为天猫官方旗舰店、华为京东自营官方旗舰店选购，即可享受至高12期分期免息。

华为Mate 60 Pro+，极致旗舰

华为Mate 60 Pro+作为“超大杯”产品，在外观上独具匠心，采用“同心”设计，并在其腰部位置勾勒出了一笔苍劲有力的“丹青弧”，官方称其为“纳米级金属双染工艺”，将机身上半部分的素皮材质和下半部分的金属材质进行分割，极具层次感的同时又不失对称和谐之美。

在拥有优秀外观设计的同时，华为Mate60 Pro+有着令人叹服的“防御力”。其搭载极为可靠的玄武架构及超耐摔的第二代昆仑玻璃，让整机耐摔能力比上一代提升1倍，还有超坚韧玄武机身和超耐用锦纤材质三层防护于一身，机身抗挤压能力相比上代暴涨了10倍，周全守护每一面。例如，可靠玄武架构作为华为Mate 60系列TOP卖点，自开售便引发众多数码博主、消费者为检验华为Mate 60系列可靠性，进行跌落、浸水、冰冻、砸钉子、被车碾等硬核测试，但在经历种种严刑之后，华为Mate60系列依然焕新如初!

相信对大部分人对“捅破天”技术都不陌生，得益于华为在卫星通信领域再次突破，华为Mate60 Pro+成为了全球首款同时支持双卫星通信的大众智能手机，所谓“双星”包括北斗卫星以及天通卫星，即便处于无地面网络的环境，也能拨打和接听卫星电话，时刻守护你的安全。据相关新闻报道：2023年10月，从事地质勘探工作的寇超和3名同事不幸因车辆故障被困在昆仑山脉的无人区，好在其中一人装备了华为Mate60 Pro手机，并通过卫星消息功能让他们得以获救。不夸张的说，双卫星通信这项黑科技，一定是户外探险、徒步露营、应急救援的必备神器。

影像能力向来是华为Mate系列的拿手好戏，华为Mate60 Pro+搭载了超聚光主摄，物理光圈十档可调，配合超微距长焦摄像头和超广角摄像头，万千世界可尽情纵览!

得益于全新HarmonyOS 4.2的赋能，华为Mate60 Pro+拥有更好玩、更智慧、更流畅、更安全的使用体验。除了有大家熟悉的信息实况窗、全新通知中心等功能外，还支持超级中转站、多屏协同、超级终端等智慧功能，进一步提升办公和学习效率。以超级中转站为例，我们可以将文档、图片统一放置在中转站内暂存，待到需要时直接将它们从转站中拖拽出来即可，方便又快捷。

此外，新增随眼互动主题，几何贴纸、趣味场景、心情派对等均支持实现随眼而动的互动效果，大大锁屏界面的趣味性。支持AI云增强等功能，能够自动优化照片质量，消除不必要的背景元素，并通过云端处理增强图像细节。全新的智慧助手小艺具备更强的自然语言理解能力和方言识别功能，还能提供美妆顾问和文档处理等多种实用功能。

华为Mate 60 RS 非凡大师，高端之选

作为华为Mate系列的集大成之作，华为Mate 60 RS 非凡大师的高端尊贵稀缺属性，让高端精英人士爱不释手。并且，华为Mate 60 RS 非凡大师由刘德华作为品牌大使，张译、黄晓明、热依扎等一众明星也在使用，俨然已成为高端精英阶层最为独特的身份符号。

华为Mate60 RS 非凡大师，延续了传奇星钻设计，将“星钻八边形”影像模组巧妙镶嵌在陶瓷后盖上，再加上纵向排列的立体线条和雕塑感的曲面机身，呈现出令人陶醉的视觉效果。同时，运用“同心”设计理念，将陶瓷与金属两种不同质感的材质完美融合，营造出卓尔不凡的高级感，上手瞬间一瞥惊鸿。尤其是瑞红陶瓷版本，只要掏出手机，旁人一眼就能看出是华为Mate 60 RS 非凡大师，「瑞红」采用行业首个商用的红色陶瓷材质，不仅工艺复杂，而且还有“千窑一宝”的美称，也正因为红色陶瓷极难烧制成型，无法大批量生产，更能彰显与众不同的尊贵身份。

除了极致工艺ID设计，华为Mate 60 RS 非凡大师还具有满满黑科技属性，包括华为Mate 60 Pro+相同的卫星通话、超聚光主摄，以及独一份的「全新玄武钢化昆仑玻璃」，这是在第二代昆仑玻璃基础上加持玄武钢化技术，实现了硬度、光学、耐磨性的最优解，让玻璃耐磨寿命提升2倍，能带来无处不在的安全感。

非凡组合，更显非凡

想要在各种高端场合彰显和高雅品味和尊贵身份，华为Mate 60 RS 非凡大师+ 华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师，组成的“非凡组合”，一定让你气场全开。

同为非凡大师系列的华为WATCH ULTIMATE DESIGN，是华为首款高端黄金智能手表，其在表圈、表冠、PVD表带和蝴蝶扣等部位采用了18K金材质，尽显奢华，大幅提升收藏价值。与此同时，华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 还支持双向北斗卫星消息功能、10 ATM防水等级，拥有100米潜水级的尖端防水性能、超过100种运动模式，续航最长可达14天。

智慧体验上，华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师支持蓝牙通话、电话本和通话记录功能，蓝牙与手机连接后，即可轻松接打电话，开车、开会更显从容。支持微信登录、消息回复和语音、视频通话，不用掏出手机就可以轻松处理社交和社交活动，还可以畅享手机互联的交互体验，包括手表导航，以及手表检测用户健康数据和音乐、心率、步数等。

华为Mate 60 RS 非凡大师及华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师都是极致美学、极致工艺、极致创新的集大成者，传奇星钻设计、稀缺的陶瓷金属双拼工艺以及18K珍贵黄金材质，无不散发出奢侈尊贵之感，出入社交高端场合，带上这对非凡CP，让你成为各个场合最为耀眼的主角。

红紫CP，奢华时尚

华为 Mate X5 发布不久后，作为折叠旗舰自然也成为了高端用户的换机新选择，与华为Mate 60 RS 非凡大师组成「大红大紫」CP，尽显时尚与奢华之感。

作为折叠屏手机的标杆之作，华为 Mate X5采用业界独创的四曲折叠机身+“寰宇星门”设计，搭配神秘且高贵的幻影紫，更显高端质感。折叠状态下11.08mm，展开后5.3mm，仅重243g，轻薄程度媲美直板旗舰。而它不止轻薄，还具备行业领先的可靠性表现，外屏搭载由第二代昆仑玻璃与玄武钢化技术打造而成的玄武钢化昆仑玻璃，内屏则采用复合叠层结构设计，获得了全球首个瑞士 SGS 金标五星抗刮耐摔权威认证，带来超强的可靠性。可以说，华为 Mate X5在极致轻薄、全面可靠、丰富体验三大维度，均做到了持续引领行业创新。

华为Mate 60 RS非凡大师瑞红色代表着热情、力量与勇气，华为Mate X5典藏版幻影紫则象征着高贵、典雅与智慧，两者组合在一起，可谓天生一对。

华为全家桶，好用又智慧

当然，如果你已经是华为手机的老用户，还可以入手其他华为产品组成鸿蒙全家桶，带来更智慧的联动体验。

华为手机+华为笔记本+华为平板组成智慧办公全家桶。华为Mate60 系列手机界面可直接展示在华为Matebook笔记本上，用键盘鼠标来操控手机，在笔记本上直接调取手机、平板接收到的文件，甚至可以直接用手机就地取材拍摄视频、照片，然后在笔记本上打开，华为MatePad 则可变身成为华为Matebook的副屏，提升办公效率。

华为手机+华为手表+华为无线耳机组成的运动健康全家桶也是刚需。例如华为WATCH GT4能随时监控心率血氧等指标，以及睡眠状况与疲劳程度，全面守护我们的健康;华为FreeBuds Pro3能让我们在嘈杂的环境下工作更专注、会议沟通更静谧。

华为能够组合出来的全家桶远远不止这些，还有自由创作全家桶，例如用华为Mate60 系列拍摄，用华为 MatePad 13.2剪辑，华为Freebuds Pro 3就可作为音频设备。家庭娱乐全家桶，华为Mate60系列手机搭配华为智慧屏、华为Sound X音响，就能轻松把客厅变成K歌平台。

写在最后

目前，一年一度的618年中大促正如火如荼地进行着，想要入手华为Mate 60 Pro+、华为Mate 60 RS 非凡大师以及华为全家桶的小伙伴们，不要再做等等党了，眼下就是最佳的入手时机，赶快把心动的产品带回家吧!