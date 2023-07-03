硬核科普 一文带你了解手机屏幕演变史

【天极网手机频道】前言

1983年摩托罗拉制造出了世界上第一台手机――摩托罗拉DynaTAC800X，这部手机重量高达两斤，但其通话时间只有短短的半小时，而且首发售价高达3995美元。时至今日，手机不断演变进化，从大哥大时代到按键机时代，再从按键机时代到如今智能手机的天下。无论手机如何演变，其核心不变的一个配置就是屏幕：屏幕色彩的提高、增加;传统按键的取消;多点触控的加入。手机形态和材质的改变以及屏幕清晰度的巨大飞跃，我们谁都无法预料下一个手机风口是怎样的，所以今天小编就带大家来回顾一下手机屏幕的演变史。

屏幕色彩与色域

绝大多数用户第一次接触手机都是从大哥大时代开始的，之后我们便来到了诺基亚功能机时代，那时候的手机行业还不存在娱乐性这么一个说法，大多数人只是用来打电话发短信，这也是因为最初的手机屏幕色彩单一，直到2002年世界上第一款彩色显示屏手机诺基亚9210才真正问世。随后的时间里，彩色屏幕逐渐代替黑白屏幕，还演变了出来一些简单的flash小游戏和彩色短信功能。时至今日，手机屏幕最高已经支持十亿色的显示。

此外，一直到近些年，各大厂商才开始宣传手机屏幕支持的色域显示。支持彩色显示是一台手机最基础的观感体验，如果要提升这个质感，那就和屏幕的色域显示有关了。屏幕支持的色域越大，颜色越精准，就可以带来更加丰富的显示效果。

色域其实就是一种对颜色进行处理的方法，通常我们也可以理解为一部手机可以产生颜色的总和，之前提到过的十亿色显示就是指这部手机屏幕可以产生十亿种色彩显示。比较常见的色域有NTSC、sRGB、PC以及Adobe RGB，现在的手机屏幕色域一般都可以支持以上这几种色域显示。

屏幕尺寸

虽然最初的大哥大手机“很大”，但其实能使用的屏幕尺寸最初连一寸都不到。屏幕尺寸这个东西是最能直接体现用户观感的。在按键机功能机时代，很少有手机屏幕尺寸能做到3英寸之上，这是也是因为受到了生产成本、产品技术等因素的影响。但来到最初的智能机时代，你也很难发现真正的大屏智能机。苹果的创始人乔布斯曾认为，3.5英寸就是智能手机的最佳尺寸。他这话放在当时的市场来说，确实没错。但时代在进步用户的思维也在转变，库克主导的iPhone6系列大屏策略，成功让其系列现在还坐在苹果销量王座上。

小编认为，屏幕尺寸是很难有一个最佳标准的，毕竟每一个用户自身的需求都不一样。五英寸左右的手机小巧方便，但续航、观感不佳;六寸的手机就比较均衡;七寸以及以上的产品又会显得太过沉重，携带不便。但话又说回来了，手机屏幕尺寸的演变进行一定是有一个上限的，因为这个产品它毕竟不能脱离“手机”这个范畴。但手机屏幕尺寸的底线是肯定有的，现在的用户几乎已经不能够接受5英寸以下的产品了，这或许也是为什么我们没有在iPhone14系列看到mini产品的原因。

屏幕造型与形态

在如今这个手机市场，屏幕造型大家都在往一个方向发展，简单来说就是打造一块完整无遮掩的全面显示屏幕。但由于现在的屏下摄像头技术还在逐步发展中，绝大多数厂商还是会选择挖孔屏幕这一方案，虽说很多产品挖孔的位置、大小不一样，但这里小编还是一致统称为挖孔屏幕。此外，在挖孔方案出来前，刘海屏幕也风靡过一段时间，但其问题也很明显，就是占用的屏幕空间太大，导致现在几乎看不到刘海屏幕了。

如果我们把时间再往前推一点，大家可以发现在全面屏诞生之初，各大厂商都会有一个探索的过程。比如刘海屏幕的开创者是苹果，机械升降全面屏是OPPO和vivo率先尝试的，荣耀和小米还探索出了一个滑盖全面屏，当时索尼甚至还搞出了美人尖+大下巴的组合。但殊途同归，如今的各大厂商几乎都是采取了打孔屏幕方案来做旗舰手机，只有索尼旗舰还在坚持对称全面屏。

屏幕的形态变化相比造型就显得比较简单了，在智能手机出现前，绝大多数的功能机都是采用直屏，翻盖手机和推拉式手机也是属于直面屏幕产品。但是来到智能手机时代，三星绝对是屏幕造型改变的先驱人，手机屏幕的形态并不复杂，无非就是直面、曲面、折叠屏幕，其中曲面屏幕以及最近兴起的折叠屏幕都是三星带起来的。

屏幕材质

屏幕材质时至今日依旧是两大阵营的战斗，LCD屏幕和OLED屏幕。早期的手机市场基本上所有产品都会采用LCD屏幕，直到三星开始推广OLED屏幕，用户才发现原来OLED屏幕有着比LCD屏幕更好的使用体验。如今的大多数高端手机依旧会采用OLED屏幕，只有少部分的百元走量机型才会使用LCD屏幕材质。

LCD的意思叫做液态晶体显示器，简称为液晶屏幕，这种屏幕自身是不发光的，需要依靠背光面板来实现发光显示屏幕内容。虽然基于LCD材质，各大屏幕制造商研发出了TFT、IPS、SLCD、ASV等等显示技术，其显示效果依旧还是不如OLED屏幕。并且LCD屏幕也有一个通病，那就是屏幕漏光。

但是OLED屏幕就一定完美吗？这里我们就要来说说OLED屏幕发光的原理了，OLED屏幕内部是有二级发光管，所以屏幕像素可以实现自发光，并且屏幕的轻薄程度也要比LCD好上不少，但OLED屏幕一直有一些小毛病，长时间使用下频闪会对眼睛造成较大疲劳，并且OLED材质的使用寿命不如LCD，使用时间久了还会出现烧屏现象(目前还没有很好的解决方案)。

屏幕清晰度与刷新率

最后小编再来和大家聊聊屏幕清晰度和刷新率，最初的按键机时代手机屏幕的分辨率连360P都达不到，智能手机时代初期大多数的产品分辨率也没有超过720P。

但随着随着手机芯片性能、屏幕制造工艺的不断提升，手机屏幕的清晰度以及刷新率也迎来了飞速发展。第一台1080P手机HTC Butterfly在2012年正式上市，也是因为这台产品用户发现老旧手机屏幕精细程度差、屏幕颗粒感问题原来是可以解决的。这部产品也标志着手机屏幕正式进入1080P时代(同期的小米、三星、苹果都没有1080P产品)。

时间仅仅过去了一年，vivoXplay3S正式在2013年发布，这算是市面上第一台2K分辨率的手机产品。但当年因为其过高的耗电以及芯片性能的不足，这款产品并没有影响手机市场主流产品。2K分辨率手机屏幕，也是在近两年因为快充技术、芯片性能的提升才开始大面积普及。

时至今日，绝大多数的手机产品屏幕分辨率依旧停留在2K，但其实索尼早在2015年就发布了世界上第一台K分辨率的产品―XperiaZ5。但事实证明，在一般用户眼中4K和2K的区别其实不大，尤其是在手机产品上。并且4K屏幕带来的功耗也是当年的芯片负担不了的，所以说其实XperiaZ5这款产品牺牲了很多因素，但不可否认索尼这一次尝试也影响着手机行业。

手机屏幕刷新率的意思是指手机每秒显示的帧数，赫兹为单位。一般来说手机屏幕达到一秒钟刷新60次用户就可以得到较为流畅的体验。手机屏幕的刷新率越高也就意味着其使用起来画面更为流畅、细腻。

屏幕刷新率的演变就很简单了，在按键机时代手机屏幕的刷新率几乎都是60赫兹以下，智能手机很长一段时间的刷新率都稳定了60。在小编的印象中，一加7Pro算是真正把高刷屏幕这个概念带给了用户，当时一加7Pro90赫兹刷新率的屏幕打的众多手机厂商毫无还手之力，因为这是硬件参数的原因。随后的事情大家应该也能预料到，打不过那就加入嘛~智能手机进入了高刷时代，现在的大多数主流手机屏幕都支持120赫兹刷新率，更为极端的游戏手机还有支持144赫兹刷新率。

结语

手机屏幕是是用户使用时间最长的手机部件，手机屏幕的好坏在一定程度上也决定了这台手机的使用体验，也是用户去衡量一部手机好坏的标准。如今的手机市场，可以说是百家齐放，曲面屏和平台屏依旧会在高端机型上出现，挖孔屏、刘海屏、真全面屏机型也会出现在各个手机价位。OLED屏幕的显示素质在不断提高，各大厂商也在不断优化OLED材质带来的缺陷，但LCD屏幕因为其优秀的产品成本，它依旧没有被资本抛弃。此外，现在还有mini―LED这样一个优秀的屏幕材质，但还没有在手机上商用。未来的手机屏幕会是怎么样，谁都无法预测，但或许手机这个产品会慢慢消失被VR设备取代也不一定。