OPPO发布《6G白皮书》与《6G安全白皮书》，展望AI+6G技术飞跃

【天极网手机频道】2024年2月27日，6G技术的发展将为通信行业带来前所未有的巨大变革，展望未来，智能互联的新世界激发行业无限畅想。随着全球6G标准化制定的脚步临近，OPPO今日发布2023版《6G白皮书》并首次发布《6G安全白皮书》，描绘出实际可感的6G未来蓝图。

OPPO在2023版《6G白皮书》中提出，6G是激活“移动AI”和“移动元宇宙”两个“十亿用户级”市场不可或缺的技术基础，将通过更快与更立体的传输能力、AI能力、感知能力实现物理世界和虚拟世界的突破性融合。为了实现高效且成本可控的软硬件设计，以满足6G通信和AI计算的需求，OPPO提出了6G极简多能系统设计。这一创新设计以一个极简核心为子系统提供基础的共性能力，而多个子系统则专注于不同方向的性能优化。通过极简核心与各子系统之间的快速切换，该设计能够按需调用最合适的处理单元，进而以可控的成本和功耗实现高效、灵活的网络性能，为未来通信系统提供坚实的技术支撑。

同时，在《6G安全白皮书》中，OPPO基于6G时代的安全挑战和需求，指出6G时代的安全重点将从单纯的传输安全转向数据与隐私保护。为此，OPPO积极探索区块链、物理层安全、AI安全、后量子安全等技术，构建基于零信任的6G智能安全架构。该架构旨在全面保障用户与业务数据的安全与隐私，同时灵活地引入新的安全能力，以适应新的安全需求，并满足后向兼容的发展需要。

OPPO自2019年开始就致力于6G研究，并坚信6G将是首个深度融合AI能力的通信技术，通过更好、更广的链接，引领人们走向全新全面的智能时代。OPPO将继续推动6G技术的研发和创新，致力于为用户创造更智能、更便捷、更安全的通信体验。