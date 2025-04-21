「相机」中的V单！vivo X200 Ultra与X200s正式发布

【天极网手机频道】4月21日，vivo 举行春季发布会，正式带来了全新的vivo X200 Ultra 与vivo X200s。据了解，vivo X200 Ultra 以专业相机为灵感源泉，采用 “饼干头” DECO 造型，平直线条勾勒出经典质感，德味滚花纹理复刻传统相机操控手感，标志性银边与变焦、拍照字符标注，尽显专业气质。银调、红圈、黑 Ka 三种配色，从冷静简洁到经典内敛，再到复古魅惑，满足不同用户的美学追求。

其专业级操控体验更是一大亮点。相机实体按键支持双击快启、全按快门、轻按锁焦等多种操作，搭配定制马达毫秒级震感反馈，即便在极端环境下，也能让拍摄操作得心应手。

在影像领域，vivo X200 Ultra 堪称王者。它搭载业界唯一的 6nm 影像双芯 ――VS1 芯片与 V3 + 芯片，构建完整影像链路，大幅提升画质处理能力与成片速度。人像拍摄上，VS1 芯片带来单反级质感肤质优化，全链路 AI 虚化算法实现发丝级精准虚化。

镜头配置同样惊艳，85mm 蔡司 APO 超级长焦镜头 II 配备 2 亿像素 HP9 传感器，进光量与防抖性能出色;14mm 蔡司超广角镜头解决边缘畸变与鬼影问题，实现极夜画质升级;35mm 蔡司人文纪实镜头在人像视频拍摄上表现卓越。此外，vivo X200 Ultra 在光学设计上采用天文级 GLC2.0 镀膜等多项创新技术，实现色彩精准还原。与蔡司联合研发的长焦增距镜，让远摄能力更上一层楼，全焦段舞台模式与夜景闪光人像功能，进一步拓展拍摄场景。

在性能与体验方面，vivo X200 Ultra 搭载骁龙 8 至尊版移动平台，性能强劲且功耗降低。冰原液冷散热系统、6000mAh 蓝海电池与快充技术，保障使用稳定持久。6.82 英寸 2K 蔡司大师色彩屏显示出色且护眼，OriginOS 5 系统带来跨生态破壁流转体验，全方位守护用户安全。售价上，vivo X200 Ultra起售价为6499元。

而 vivo X200s 则以年轻时尚的外观与强大的综合性能，成为 “苹” 替旗舰的新标杆。7.99mm 的机身厚度与约 203g - 205g 的重量，搭配 2.5D 直屏与立边金属中框，“饼干头” 设计兼具轻薄与精致。淡紫、薄荷蓝、简黑三种配色，通过独特工艺展现不同风格魅力。

影像系统是 vivo X200s 的核心优势之一。蔡司超级潜望长焦、超感光 VCS 仿生主摄等摄像头配置，结合全像素对焦技术与蓝图影像算法矩阵，大幅提升拍摄效果。胶片 Live 人像模式、强大的相册剪辑功能，以及人像模式的运动抓拍升级，为用户带来丰富拍摄玩法。AIGC 能力让智能拍照更轻松，满足多样摄影需求。

vivo X200s 搭载蓝晶芯片技术栈联合定义的冷劲成熟全大核，游戏性能卓越且功耗低。6200mAh 超大容量电池与快充技术，冰脉流体 VC 散热系统，保障游戏体验稳定流畅。通信能力上实现四芯信号增强，抗老化能力大幅提升，还支持 90 帧高帧游戏光追。

在生态互联与智能生活方面，vivo X200s 更是表现出色。它打破与 iPhone 生态壁垒，实现跨品牌多端协同，办公更高效。多种护眼技术全方位呵护眼睛，超声波 3D 解锁便捷又安全。手机 / 手表控车、智能安全防护、学习辅助等丰富功能，满足用户多场景使用需求。

整体上，vivo X200 Ultra 与 X200s 凭借在影像、性能、设计、生态等多方面的创新与突破，为用户带来了极致体验。无论是追求专业影像创作，还是注重日常使用的便捷与高效，这两款手机都能满足不同用户的需求，成为智能手机市场中极具竞争力的全能旗舰之作。