华为P60系列再曝样张，长焦实力继续领跑影像赛道！

【天极网手机频道】3月13日，华为终端正式官宣将于3月23日14：30分在上海举办华为春季新品旗舰发布会。与此同时，华为终端BG CEO 余承东在微博公布将在发布会上发布全新一代影像旗舰P60系列、折叠屏旗舰华为Mate X3、以及其他终端新产品。

仅过去一天，华为终端微博再次发布视频。视频内容向大家详细生动地展示了华为P60系列强大的影像能力，尤其是在当下讨论最为热烈的长焦表现。从视频场景中看到，即使是在傍晚光线不足时分，华为P60系列依然能将远处湖面上的白天鹅拍得一清二楚，身上的羽毛细节可见，仿佛就在眼前。而到了夜晚，更是将天空中的月亮完美呈现，搭配摇曳的树枝作为前景衬托，氛围感十足。

回顾此前华为终端BG CEO 余承东放出华为P60系列的实拍图，无一不在展示华为P60系列强悍的影像能力。首先是这张广州塔和月亮的图片，这张照片很明显正是用华为P60系列的长焦镜头所拍，尽管是夜晚，如此暗光的环境下，华为P60依然表现出令人震撼的长焦能力，广州塔的细节、灯光被展现的淋漓尽致，高光处不过曝，边缘锐利清晰，整个画面干净且极具冲击力。

近年行业大热的长焦镜头从「拍的更远」进化为「拍的更好」，而作为其中翘楚的华为P系列，一直拥有极强的长焦拍摄能力。媒体财联社发布过一张专利图，大概率会是华为P60系列的长焦镜群设计，不难看出华为P60系列或将继续在长焦表现上做加法。在实现画质跃升之后，实用性同样受到用户关注。对于华为P60系列而言，凭借其遥遥领先的长焦表现力，有望将继续领跑影像这一赛道。

而IDC专业咨询机构也预测，影像仍然是2023年旗舰手机的核心竞争赛道，其中长焦拍摄能力的提高会是影像旗舰的着重发力点，从拍得远到拍得好，「暗光长焦」的突破将很大程度解决目前长焦在很多场景下使用效果不佳的局限性。此次，华为P60系列毫无疑问再次先行业一步，将「暗光长焦」带入旗舰机型，持续引领整个行业的发展趋势!

高端机型同质化愈发严重的当下，华为P60系列仍贯彻始终在影像赛道持续发力，让华为P60系列深受广大摄影用户的青睐。据经销商透露，华为P60目前预期向好，已经开始大量预定满足未来市场需求，订单数量远超预期。其中华为的强大研发实力是华为P60系列能够“未发先火”的先决条件之一，纵观整个高端旗舰智能手机市场，仅有苹果能有如此深厚的研发实力。华为P60系列在影像系统上的全面升级，为高端手机市场注入了新的活力，也是今年最值得期待的影像旗舰之一，有望成为高端手机市场又一里程碑式的产品。