“超强外放”音量提升600%？vivo Y300官宣将于12月16日响亮登场

【天极网手机频道】12月11日，vivo官方正式宣布，Y系列新品――vivo Y300将于12月16日震撼发布。作为vivo Y系列的最新成员，Y300不仅继承了Y系列一贯的高品质设计，更在多个方面实现了突破性的创新。

天极网注意到，vivo Y300官宣海报主打主打“超强外放”，其与瑞声联合研发的新一代超级扬声器，相信新机将会为我们带来不一样的外方体验。据介绍，这款扬声器带来了前所未有的600%超大音量，声音洪亮且清晰，足以满足各类环境下的大音量听音需求。

更令人惊喜的是，Y300创新性地采用了三向扬声系统，声音可以从手机的顶部、底部及背部同时发出，营造出空间感强烈、层次分明的听音效果。此外，vivo经典的调音技术也为Y300带来了纯净饱满、细节丰富的音质表现，再加上3D全景音频功能，让用户在外放时也能享受到沉浸式的听音体验。

除了超强外放外，vivo Y300还拥有超长续航的显著优势。它搭载了与vivo Y300 Pro同款的6500mAh超薄蓝海电池，这款电池不仅容量巨大，而且续航实力强劲，确保用户能够尽情享受手机带来的乐趣。同时，Y300还配备了全局亮度高达1300nits的OLED超亮护眼屏，即使在强光环境下也能让屏幕内容清晰可见。屏幕还通过了SGS低蓝光认证，为用户带来更加舒适安心的视觉体验。

在外观设计上，vivo Y300同样不遗余力。其镜组设计灵感源自精工奢表，方圆之间尽显优雅气质。全新质感配色与“丝光绣影工艺”相结合，营造出清新舒适的视觉观感。尽管内置了新一代超级扬声器和超大容量电池，但Y300的机身厚度仍然控制在了7.79mm，配合40°黄金四曲后盖设计，让握持手感更加轻薄圆润。

vivo Y300凭借其超强外放、超长续航、超亮护眼屏幕、旗舰外观设计以及轻薄圆润的手感等众多亮点，将为用户的生活和娱乐带来更多便利与乐趣。至于新机还将带来哪些惊喜？12月16日vivo Y300系列发布会，我们一同期待。