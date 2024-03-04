华为又要引领手机的外观创新？P70居然长这样！

【天极网手机频道】随着 2024 年进入 3 月，关于华为P70系列的曝光信息变得越来越多。甚至在近期，华为 P70 的保护壳实拍照片在网络上被曝光，可以确定华为 P70 将采用三角形摄像头模组。

显然，华为这次是抱着再次引领手机的外观创新，教育用户审美的决心来的，三角形模组在手机上是一次全新的尝试。“激进”与“创新”一直是华为手机外观设计的主旋律，最早可以追溯到华为的 Ascend P1 初代。

极致轻薄与掀背设计

华为 Ascend P1 是华为首批双核产品之一，此时的华为刚刚决定在智能手机市场施展拳脚，从过去的运营商手机转向对消费者推出手机。从 P1 开始，华为就表现出对手机造型设计的一定追求，在 2012 年就实现了 7.69mm 的超薄机身，并带来了一个颇有设计感的“掀背”造型。

全金属机身与隐藏式耳机孔

华为P6是小编使用过的第一台华为手机，华为 P6 也是这个系列头一次用上全金属机身，机身厚度做到了仅为 6.18mm，在 2013 年的轻薄手机风潮中同样位居前列。P6 上能看到华为当时想要尝试的设计风格，底部的双C倒角、中框的简约切线还有北部的金属拉丝设计，都是华为尝试着从商务人群获取高端市场留下的痕迹。

华为P6机身上最让我惊艳的设计就是隐藏式耳机孔，在手机左侧的底部有一个小盖子将耳机空隐藏了起来。而且这个小盖子的另一侧还可以充当卡针使用，很好的帮用户缓解了当时从功能机过渡到智能机SIM卡更换不够方便的阵痛期。

首款双摄与首款徕卡

P9算是华为P系列发展中的里程碑，它是华为的首款双摄像头手机，它是华为的首款徕卡联名手机，它是华为P系列成功冲击高端市场的标志。华为手机的拍照表现在华为 P9 达到第一个小高潮，索尼 IMX286 为主摄的后置 1200 万双摄，徕卡标带来成像风格和水准的保证，华为手机也第一次成了手机拍照的代名词。P9 继承了全金属机身，通过金属与玻璃的结合尝试了设计上新的可能性。高配的陶瓷边框温和如玉，为当时的消费者带来了更多选择。

感叹号与手机影像标杆

P20 Pro是华为手机史上的第一台三摄像头手机，做到了惊人的夜间拍摄效果。并通过强大的计算摄影技术，重新定义了手机拍照这件事，并且位居 DxO 排行榜上第一的位置持续近一年。配合上辨识度极高的感叹号镜头模组设计，让华为拍照好的观念深入到每个用户的心中。

双圆环沿用至今

华为Pocket2背面的双圆环赢得了消费者的认可，这种设计的起源是华为P50系列。华为P50 Pro虽然因为外部原因没有用上当时最顶级的硬件，但是华为的工程师团队还是利用有限的资源为我们带来了相对合格的实际表现。华为P50 Pro的双圆环设计不但深入人心，而且在后续被许多机型采用，成为那时华为手机的标志性设计。

出乎意料的外观创新与一战封神的外观配色

华为P60是目前小编心中P系列手机的设计巅峰，并且专门收藏了一台。矩形的摄像头模组让人眼前一亮，洛可可白的配色独一无二，后续也被华为和其他厂商的机型所采用。华为的设计再次成为一代经典，并且引领了潮流。

P60 Art后盖的3D配色工艺让人印象深刻，异形的摄像头模组设计让人印象深刻。并且这种大胆的设计取得了外界的一致好评，Art系列也因此延续下来。

写在最后

纵观华为手机外观设计的发展历程，足以见其引领手机外观创新的强大能力。因此小编对这次华为P70的外观表现同样充满期待，就让我们到时候见分晓吧。