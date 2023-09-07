iPhone 15 Pro Max影像参数偷跑 85mm焦段 潜望长焦镜头“大有来头”

距离苹果今年的秋季新品发布会已经不足一周了，小编相信大家对于iPhone15系列的期待值已经拉满了!近期关于iPhone15系列的各种参数爆料也是满天飞，但小编最期待的还是今年的iPhone15系列在拍摄和摄影方面能带来什么样的更新。

今日，网上各大平台出现了一张貌似是iPhone 15 Pro Max的配置宣传图。其实小编第一眼望去感觉应该是假信息无疑，但这字体和文案画风，和苹果的一贯作风不谋而合，让我觉得信息的真实性大大增加。详细来看，这张图片曝光了iPhone 15 Pro Max的潜望式长焦镜头，这枚镜头的焦段为85mm，最大光圈为2.8，采用了1/1.9英寸传感器，最高可能可以支持高达10倍的光学变焦能力。

（图源微博）

在这段官网的文案介绍中，小编认为值得注意的点有以下几个，首先是“双层品体管的绝妙设计”。双层品体管设计是啥？通过查阅资料，小编发现意思是iPhone 15 Pro Max的摄像头CMOS升级为了“双层晶体管像素堆叠式CMOS影像传感器”，第一层为光电二极管，第二层为像素晶体管，这两者相互配合辅助就可以提高手机降低像噪点的能力，还能在暗部环境下收集更多光线。并且这种技术也可以在一定程度上，降低手机摄影圈“底大一级压死人”的现象。

双层晶体管像素堆叠式CMOS影像传感器技术在今年五月份发布的“索尼电影感影像手机Xperia 1 V”上也有应用。那么它能带来什么提升呢？其实也和曝光图片上说的一样就是在“暗光环境下也能多有效地提升信噪比”，意思是夜晚拍摄的表现提高了不少，暗光下也能拍大片。结合现在的iPhone夜景拍摄表现来说，这个功能的加入还是很有必要的，但貌似比我们国内其他友商来的晚了一些。但根据苹果那“慢工出细活”的优良传统，我相信实际上手体验还是值得小小期待一波的。

其次就是iPhone15 Pro Max的潜望式长焦镜头，这个镜头已经相信大家已经十分熟悉了，我们国内各大手机厂商都已经推出了过了搭载潜望式长焦镜头的手机，实际的变焦效果也是十分不错。

但iPhone15 Pro Max这个全新直立式镜片的潜望镜结构，是否会有一些不一样呢？我们都知道传统的潜望式长焦镜头是由一个或多个透镜组成的，苹果或许是只用了很少的透镜而达到了多个透镜的效果？从物理学的角度来说，直立式镜片也就是竖直材料的镜片，这种镜片可以消除掉镜头表面的横向光折射，从而提高照片的光线透射率和清晰度，并且还可以减少镜头的抖动和扭曲，让使用者的拍摄稳定性更好。虽然现在有很多变焦能力强大的手机，但如果要拍摄变焦三十倍以上的照片，大多数用户还是会搭配一个稳定器来拍色。但或许这波升级后，iPhone15 Pro Max变焦十倍以上也可以轻松手持拍摄？

此外，小编还从外媒平台了解到，iPhone15系列将会全系涨价1000元左右(iPhone 13 Pro、iPhone 14 Pro的更新迭代并没有出现涨价现象)，其实这也是在意料之中的事情。就从iPhone15 Pro Max的直立式镜片来说，竖直材料相比一般材料需要使用更加先进的制造技术和设备，生产成本比较高，那么手机价格上涨也很正常。当然小编以上的分析大家图一乐就好，因为没到发布会咱也不知道iPhone15 Pro Max究竟是咋样的，产品还是要以发布会的信息为准。