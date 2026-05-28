【天极网手机频道】2026年5月25日，荣耀在厦门以一场“4K Live星光毕业歌会”正式发布荣耀600系列。该系列凭借“幸运星”潮流设计、行业唯一全焦段4K Live直出、“教科书级”护眼及档位最大8600mAh电池四大核心创新，打造出集好看、好拍、护眼、好用于一体的“超级4K实况神机”。此次共推出Pro版、超级版、元气版三款机型，国补价2294.15元起，目前已全面开启全渠道预售，以全方位的体验升级满足年轻用户的多元化购机需求。

荣耀600 Pro、荣耀600超级版共带来“幸运星”、“光羽蓝”、“青苹果”、“曜石黑”四款幸运潮流配色;荣耀元气版共带来“元气白”、“好事橙”、“曜石黑”三款时尚配色。售价方面：荣耀600 Pro带来12GB+256GB、12GB+512GB和16GB+512GB版本，国补后售价3399元起;荣耀600超级版带来12GB+256GB、12GB+512GB版本，国补后售价2804.15元起;荣耀600元气版带来8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB版本，国补后售价2294.15元起。荣耀600系列现已在荣耀商城、授权电商平台、荣耀体验店、授权零售门店开启预售。荣耀600 Pro和超级版将于5月29日10:05正式开售、荣耀600 元气版将于6月3日10:05开售。预约购机，还可享更多权益。

本次荣耀600系列包含三款机型，预约权益整体十分丰厚。荣耀600 超级版与荣耀600 Pro均定于5月29日10:05首销，主打“4K闪光微单Live”体验;两者均提供12期免息分期、限量赠送Earbuds X9蓝牙耳机、365天只换不修服务及老用户专享权益，学生用户还可获赠移动电源，其中Pro版本的晒单返现额度更高，至高可达100元。

荣耀600 元气版则定档6月3日10:05首销，定位“4K实况神机”。其预约好礼与前两款基本一致，包括赠耳机、老用户权益、365天只换不修、学生赠移动电源及至高80元晒单返现，主要区别在于分期福利为6期免息。