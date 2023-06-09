OPPO Reno10系列携手中国联通开创“新十年”，共建 5G 终端产业链新生态

【天极网手机频道】随着人像轻旗舰OPPO Reno10系列的上市首销，OPPO也与中国联通迎来了合作的第十年。10年间，已携手同行先后推出超百款产品，为用户带来非常丰富的智能产品和网络体验，同时，当天中国联通以优惠购机、以旧换新、专属合约套餐等诚意满满购机政策让利用户。

中国联通的5G技术正在赋能OPPO智能制造，希望双方发挥各自优势，持续加大终端渠道融合运营，深化推动5G工业互联网、信息安全领域合作，共同推动中国智能终端产业数字化转型升级。

目前OPPO Reno10系列已在全渠道火爆开售，共有OPPO Reno10 Pro+、OPPO Reno10 Pro 与OPPO Reno10三个版本可选，包括灿烂金、暮光紫、月海黑、溢彩蓝四种全新优雅配色，其中Reno10 Pro+售价3899元起，Reno10 Pro售价3499元起，Reno10售价2499元起。此次 OPPO Reno10 系列从外观、影像、流畅等方面迎来全面升级，不仅全系标配长焦镜头，且提供长寿版 100W 超级闪充、动态光影屏、最高 16GB+512GB 的大内存方案等选择，为用户带来新鲜感和久用性兼具的体验感。



OPPO Reno10系列



OPPO以Reno10系列开启了“下一个十年”的序幕，未来OPPO 也会携手中国联通秉持着共建、共赢、共享合作理念开创“新十年”，共建 5G 终端产业链新生态，共迎 5G 智慧新生活。