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OPPO Reno10系列携手中国联通开创“新十年”，共建 5G 终端产业链新生态

2023-06-09 16:40:07 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】随着人像轻旗舰OPPO Reno10系列的上市首销，OPPO也与中国联通迎来了合作的第十年。10年间，已携手同行先后推出超百款产品，为用户带来非常丰富的智能产品和网络体验，同时，当天中国联通以优惠购机、以旧换新、专属合约套餐等诚意满满购机政策让利用户。 

OPPO Reno10系列携手中国联通开创“新十年”，共建 5G 终端产业链新生态

  中国联通的5G技术正在赋能OPPO智能制造，希望双方发挥各自优势，持续加大终端渠道融合运营，深化推动5G工业互联网、信息安全领域合作，共同推动中国智能终端产业数字化转型升级。

  目前OPPO Reno10系列已在全渠道火爆开售，共有OPPO Reno10 Pro+、OPPO Reno10 Pro 与OPPO Reno10三个版本可选，包括灿烂金、暮光紫、月海黑、溢彩蓝四种全新优雅配色，其中Reno10 Pro+售价3899元起，Reno10 Pro售价3499元起，Reno10售价2499元起。此次 OPPO Reno10 系列从外观、影像、流畅等方面迎来全面升级，不仅全系标配长焦镜头，且提供长寿版 100W 超级闪充、动态光影屏、最高 16GB+512GB 的大内存方案等选择，为用户带来新鲜感和久用性兼具的体验感。 

OPPO Reno10系列携手中国联通开创“新十年”，共建 5G 终端产业链新生态
 OPPO Reno10系列

  OPPO以Reno10系列开启了“下一个十年”的序幕，未来OPPO 也会携手中国联通秉持着共建、共赢、共享合作理念开创“新十年”，共建 5G 终端产业链新生态，共迎 5G 智慧新生活。

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OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.74英寸
  • 分辨率：2412×1080
  • CPU型号：高通 骁龙778G
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 13
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh
  • 后置摄像头：6400万像素主摄镜头+200万像素黑白镜头
  • 前置摄像头：3200万像素主摄镜头
  • 识别方式：屏幕指纹识别，面部识别
  • NFC：支持
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