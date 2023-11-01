　进击的Mac ：M3芯片吹响了3A游戏大作集合的号角？

【天极网手机频道】在大多数用户心中，苹果的Mac笔记本是高端产品、生产力工具、轻便小巧的象征。Mac电脑有着比一般PC更快的处理器，更好的系统，显示效果天花板级别的屏幕，就以小编自己身边的编辑老师来说，几乎是入手一台Mac笔记本。也就是说，Mac电脑就是大家公认的生产力工具。

但对于一些有游戏需求，并且还有工作需求的用户来说，他们几乎都是多设备使用者。小编就是如此，平时使用Mac电脑工作，回家使用游戏主机和台式PC进行娱乐。即使苹果近些年把电脑最关键的核心芯片替换成为了“M系列芯片”，但依旧没有那个用户玩游戏会首选Mac。

这就是一件很让人感到遗憾的事情，明明Mac电脑的安全性高，显示效果优秀，系统更加稳定，性能也不差，但就是打不了游戏，这也才成为了很多用户心中对于苹果Mac电脑的固有印象。

前两天苹果正式发布了旗下的新款Mac电脑，有台式机，也有笔记本，最为重要的是M3系列新品来了，这三款新品分别是M3、M3PRO以及M3MAX。因为芯片升级涉及的方面比较复杂，这里就不展开说明了。直接说结论，性能确实是提升了一些，但是对于已经持有M芯片系列Mac电脑的用户来说，感知不大。

值得一提的是，在苹果新款笔记本发布后，苹果的App Store上架了之前许诺大家的3A大作，也就是大家知道的“卡普空4重制版”。小编虽然因为财力不足并没有去游玩，但查询了很多资料，得出的结论是，苹果确实有能力把3A大作带到Mac电脑、ipad甚至是手机上，但这其中涉及的步骤十分繁琐，要想全球同步发售依旧是个难题。

这其实就有些历史遗留问题了，在早期的PowerPC 时代，或者是如今苹果自研的 arm 架构芯片，Mac系统的图形接口就和游戏行业使用最广泛的 DirectX 标准不兼容。这也就意味着用户想要把游戏移植到Mac电脑上，需要进行的工作量很大，这背后都需要人力、物力的支持。

此外，还有一个最为重要的原因。根据外媒机构调研，2023年为止，全球的个人电脑操作系统，macOS的占比只有可凉的百分之20还不到，Windows电脑可谓是“大幅度”领先。如果你是游戏厂商，你需要花费大量的金钱和时间去为百分之20还不到的用户服务，你会愿意吗？

游戏这玩意毕竟还是一个需要卖出去的商品，当投入和收入失调的时候，那不就变成做慈善了吗。就算是我们熟知的卡普空愿意了，小岛秀夫的工作室也愿意了，那背后可能也是苹果付出了高额“代价”的结果。而这个高额的代价，苹果可不是无论你是谁都愿意去“付出”的，当然这也只是小编的一些猜测。

还是那句话，要想解决Mac电脑的游戏问题，还是三个方面，提高产品性能、吸引足够多的开发者以及普及Mac设备。产品性能是一个底线，如今的M3系列新品确实可以，配合上好的系统优化，小编相信也能带来不错的游戏体验。

但最重要的依旧是如何吸引开发者，在今年的苹果WWDC上，邀请小岛秀夫就是一个很好的信号。苹果想要通过小岛秀夫吸引到更多的游戏开发者投入到苹果的arm架构中。这里说一个题外话，Windows平台一直都是X86架构，主流的游戏主机比如Xbox和PlayStation也X86架构。

最后就是如何去普及高性能的Mac设备，提高市场占有率。就拿前两天发布的新款iMac来说，都2023年了，也只有你苹果还在8GB运行内存的电脑敢卖这么贵了。现在的主流游戏没有个16GB运行内存，怎么说都不能流畅游玩吧。苹果如果在价格和配置方面不做出调整，小编对于苹果未来的游戏前景依旧不看好。毕竟今年的高通峰会上，新款的高通PC芯片已经在蓄势待发了。

苹果为了游戏开发者也做了很多努力，比如有着一个官方的游戏移植工具包，可以快速帮助开发者实验“游戏的可移植可能性”以及提高自动编译的效率。所以总得来说，天时地利人和，苹果已经占据了其二。地利：产品的稳固提升、开发者工具的上线，人和：小岛秀夫的加入、卡普空的大力支持，最后的天时就要看“用户”了。

苹果针对游戏开始持续发力，是一个好现象，小编也希望苹果能够带领手机行业一样，在PC游戏电脑行业带来一些“新东西”，甚至是Mac独占游戏。或许M3芯片的发布就是3A游戏大作进军Mac的号角。