顺应潮流！苹果有望增加A18系列神经引擎核心数量

【天极网手机频道】根据之前的报道，苹果希望在iOS 18中的Siri、快捷方式、消息、Apple Music和其他功能中添加新的生成式AI功能，这些功能无一不需要本地化的AI算力提供支持。而根据日前的一份报道，苹果似乎准备对A18系列芯片的神经引擎核心进行大刀阔斧的革新，也将包括将用于iPad系列和Mac系列上的M4系列芯片。



iPhone 16系列渲染图

据中国台湾《经济日报》报道，新芯片的神经引擎核心数量将大幅增加，这将提高芯片的人工智能和机器学习能力。按照惯例，我们应该会看到苹果在6月的WWDC 2024上推出iOS 18。A18系列芯片将于9月份随iPhone 16系列首发。A18仿生将为iPhone 16和iPhone 16 Plus 提供性能支持。A18 Pro将搭载于iPhone 16 Pro 和iPhone 16 Pro Max。这两款A18芯片都将由台积电使用其第二代 3nm 工艺节点(N3E)制造。

经济日报在报道中提到，预计苹果将增加 A18 系列芯片组神经引擎的核心数量，AI神经引擎核心数量的增加将为A18系列芯片带来“显著”的性能提升。



A17仿生芯片的神经引擎

虽然自iPhone 12系列使用A14仿生以来，苹果一直将神经引擎的核心数量保持在 16 个，但神经引擎的速度和性能随着时间的推移而不断提高。苹果表示，iPhone 15 Pro系列使用的A17 Pro芯片上的神经引擎的速度是iPhone 14 Pro系列中A16仿生组件上的神经引擎的两倍。

台积电今年为苹果生产 3nm 芯片的芯片产量预计将比去年增长 50%，这将使苹果成为代工厂的最大客户。苹果除了增加晶圆产量供台积电转产芯片外，还能够从台积电获得大量先进封装生产的产能。

自2017年A11仿生应用于iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X以来，苹果就在其A系列芯片上加入了神经引擎。该芯片采用双核神经引擎，后来增加到八核分别于2018年和2019年用于A12和A13仿生的神经引擎。