真我GT Neo5 SE体验：一款永不掉线的性能旗舰！

【天极网手机频道】继真我GT Neo5发布之后，realme又迎来再一款诚意力作――真我GT Neo5 SE。其在性能、续航、充电等各方面的表现如何，又能否再现真我GT Neo5的优良口碑？今天，就让笔者带你来简单体验一下这款全新性能旗舰。

炫彩配色 潮玩设计

真我GT Neo5 SE提供了最终幻想、极影黑共两种潮流配色，其中的「最终幻想」采用炫彩设计，机身整体较为轻薄，握持感舒适。具体来看，机身通过纳米级光哑熔合工艺打磨出了闪光砂效果，光哑相映生辉，在光的照射下呈现出霓虹渐变的炫彩观感。同时，赛道双条纹设计再次延续速度基因，赋予了真我GT Neo5 SE科技元素，最终实现质感、亮度、纹理效果全面提升。

真我GT Neo5 SE光哑同体的背盖，以54.2度过渡至中框，不仅塑造了更加轻薄的视角效果，也优化了用户日常掌机的细腻手感，长时间握持游戏也不手滑。可以说，真我GT Neo5 SE凭借着炫彩设计与多重工艺，打磨出了一款刚柔并济、轻薄称手的潮流产品，重新定义了“潮玩设计”。

旗舰配置 稳帧体验

真我GT Neo5 SE采用真我GT Neo5 同款的6.74英寸1.5K AMOLED柔性直屏，具备原生10bit、93.69%高屏占比、2.31mm超窄下巴等高素质特性，能够带来相当出色的屏幕观感。而在这其中，最具代表性的当属144Hz电竞刷新率、峰值1400nits超高亮度以及2160Hz超高频PWM调光。

144Hz电竞刷新率，适配12款主流手游超高帧模式，足以带来极致流畅的游戏体验。而1400nits超高亮度与2160Hz超高频PWM调光，让真我GT Neo5 SE无惧任何强光场景，均能清晰显示，同时在暗光环境下又能调整屏幕亮度、色彩等参数，缓解用户的眼部疲劳。简而言之，真我GT Neo5 SE的屏幕既清晰又护眼，足以为用户提供流畅稳定的视觉体验。

在核心配置上，真我GT Neo5 SE搭载年度越级旗舰芯第二代骁龙7+移动平台，提供最高16GB+1TB的满级内存组合，配合真我旋风内存引擎，组成“旗舰性能三神装”。为了测试具体的性能表现，笔者将手机置于以下环境：连接WiFi，关闭蓝牙与定位，声音与亮度均为50%，开启自适应帧率与全新GT模式4.0，进行20分钟左右的《王者荣耀》游戏对局，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画面”，关闭抗锯齿与动态分辨率。

经过测试，真我GT Neo5 SE平均帧率为119.82 FPS，全程基本能够稳定在120 FPS左右。这说明手机对于系统的调度比较合理，能够充分释放性能，保证游戏全程的稳定性，带来了极致稳帧的游戏体验。而在游戏过程中，极限稳帧、X轴线性马达的4D振感以及杜比全景声双扬声器等多项强力技术的加持，也让真我GT Neo5 SE的游戏体验更加精彩纷呈。

此外，真我GT Neo5 SE内置冰芯双相变散热系统Max，在6580mm²石墨烯微纳腔相变材料与整机全链路智能温控等软硬件的调控下，即使长时间游戏，手机的温度也能够得到良好的控制，时刻带给玩家前所未有的凉爽体验。

超长续航 永不掉线

充电与续航，是大众日益增长的刚性需求，也是本次真我GT Neo5 SE的优势之一。从参数来看，真我GT Neo5 SE搭载了5500mAh超大电池+ 100W光速秒充行业首个百瓦超级续航组合，同时内置一块SUPERVOOC S全链路电源管理芯片，并首发搭载AI智能节电引擎指令级提升能效。理论上来看，真我GT Neo5 SE的充电与续航能力，在同档位手机中数一数二。

笔者参照以上游戏测试的环境，进行1小时游戏、1小时音乐播放、1小时视频播放以及待机8小时的四项常规续航测试。同时，将手机耗电至1%的低电量，再充至100%满电状态，测试其充电速率，获得以下两张曲线图。

续航曲线图

充电速率图

由图可知，真我GT Neo5 SE经过四项常规续航测试后，总耗电量28%，剩余电量72%，续航能力相当出色。而从1%充至100%满电状态，总耗时27分钟，充电速率同样是行业领先级别。综合两者来看，充电10分钟，即可提供游戏对局3小时，充电与续航能力在同价位手机中属于顶尖存在。

由此可见，真我GT Neo5 SE对于底层算力资源调度还是比较合理的，整机功耗控制得相当出色。按照笔者日常的使用习惯，一天下来不间断地使用12个小时，基本不会有太大的问题。可以说，真我GT Neo5 SE的百瓦超级续航组合，确实能够让大部分用户告别日充时代，轻松解决电量焦虑问题。

全能三摄 超清影像

影像方面，真我GT Neo5 SE搭载6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头。在全能超清三摄的加持下，真我GT Neo5 SE能够覆盖用户日常拍摄的多个场景需求，足以帮助用户轻松拍摄下清晰生动的画面，以此记录生活再好不过。

从拍摄的具体样张来看，画面清晰明亮，细节保留较为丰富，并没有过重的涂抹感，符合肉眼所见。在室内或夜间等场景下拍摄，画面同样清晰可见，同时色彩的还原程度比较高，并没有出现“鬼影现象”，整体拍摄体验比较符合笔者的预期，用户轻松上手无负担。

总结

总体来看，真我GT Neo5 SE作为一款潮玩电竞旗舰，其屏幕素质与性能配置均符合游戏玩家的需求，配合舒适的握持手感，完全能够给玩家带来沉浸式的稳帧游戏体验。更为重要的是，真我GT Neo5 SE搭载的百瓦超级续航组合，让手机的续航能力大幅提升，堪称“永不掉线的性能旗舰”。如果你追求游戏体验，同时又兼顾超长续航，那么极具性价比的真我GT Neo5 SE无疑是最适合你的手机产品。