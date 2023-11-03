高性价比的512GB手机？OPPO A2官宣，延续高颜值设计

【天极网手机频道】11月3日，@OPPO官方微博正式官宣新一代A系列产品OPPO A2。新机海报不仅展示了其外观设计，文案还提到“OPPO A2可能是最划算的512GB手机”，1799元到手12GB+512GB版本，这再社交媒体上引起了不小的“震动”。

天极网了解到，从去年开始，内存芯片大降价，带动了手机行业迅速普及大内存，但大储存手机依然价格不菲。加上有消息称随着三星、SK海力士等存储大厂持续减产，10月前后DRAM、NAND原厂芯片价格出现小幅上升，手机内存、储存价格或将有所上涨，大储存手机将会更贵。

在社交APP与各种游戏安装包容量疯涨的当下，不少用户一个微信就已经占据大半储存空间的情况下，想要手机持久耐用，足够大的储存空间是关键。而作为OPPO百万爆款系列的又一新机，OPPO A2有望将512GB手机的价格门槛降低，1799元到手512GB手机，OPPO A2对比同级产品而言确实划算。尤其是那么OPPO A2的512GB大内存就能让大家使用起来更省心，进一步满足消费者的需求。

目前官方已经大方放出新机外观海报，可以看到，OPPO A2采用双镜头左置布局，其中镜头模组部分还以不同材质进行单独装饰，简约大气。另外，OPPO A2目前公布了两款配色，包括冰晶紫、清波翠。其中冰晶紫配色较为特殊，在特定视角下可看见形似雪花状的纹理点缀，精致优雅。清波翠则带来更有光泽感的细腻机身，更显清新高雅，可以满足不同消费者的审美追求。

而从前几款A系列新品推测，OPPO A2这一次有可能延续OPPO A2 Pro首发的手机电池四年包换权益，搭配512GB超大内存，让手机实现四年耐用。OPPO A2将于11月11日正式开售，相信凭借高颜值外观和512GB超大内存等优势，有望成为下一个A系列百万爆款，一起拭目以待。