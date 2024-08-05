超美小直屏幕 OPPO Reno 12 新增“晨雾蓝” 全新上市 支持实况照片

【天极网手机频道】今日早上十点，OPPO Reno 12 新增一款的“晨雾蓝”配色，其配色淡雅清新，饱和度调得恰到好处，材质上，采用新一代晶砖玻璃，可有效防止指纹沾染后盖，十分实用，为有购机打算的用户提供了新的选择。今日各大电商平台已上架开启预约，8月8号正式开售，具体配置价格如下：

12GB+256GB 2699元

12GB+512GB 2899元

16GB+512GB 3199元

这里带大家回顾一下这款超美小直屏机型。OPPO Reno12系列通过独特的小直屏设计和各种影像摄影功能，它手感轻盈功能丰富，为追求时尚潮流的用户提供了个性化的选择。其天玑8250星速版旗舰芯片和AI影像功能的搭载配合实况照片功能，提升了用户的摄影体验，满足了用户多样化的需求。同时，其防尘防水和极速回血等特性，为用户提供了持久耐用的体验。无论是在意拍照或者手感，还是在意实用和耐用属性的用户，这款手机的表现都十分亮眼，都可以考虑OPPO Reno 12系列。

在外观颜值方面，OPPO Reno12系列采用四曲柔边直屏设计，带来超美小直屏体验，没有曲面屏带来的边缘发绿问题，贴膜也会相对方便很多，搭配超时髦、超百搭的外观，满足用户个性化需求。在配色方面除了新增的“雾晨蓝”，还有千禧银、柔和桃、乌木黑一共四种配色。OPPO Reno12首创「流银玻璃」工艺，金属感的银色在光线照射下呈现立体流动的质感，并且后盖均为玻璃材质，中框采用V0级塑胶PC材料，通过工艺实现金属质感，上手体验十分精致。 此外，在厚度上，OPPO Reno 12薄约7.25mm，重量上仅179g，小巧玲珑手感舒适，十分适合小手或者在意手感的用户，与如今旗舰手机动辄220g相比，绝对是令人一用就爱不释手。

在相机规格上，OPPO Reno12的摄像头传感器规格如下：

前置摄像头： Samsung S5KJN5 50MP

后置摄像头：主摄Sony LYT600 50M、超广角Sony IMX355 8M、长焦Samsung S5KJN5 50M

搭配前后置5000万像素摄像头，单反级人像三摄，拍出动人照片。

在性能上，配备天玑8250星速版旗舰芯片，性能表现不俗，采用4nm先进制程工艺打造，主频高达3.1GHz，跑分高达104万分，支持王者120帧和逆水寒60帧流畅运行，在内存和闪存方面LPDDR5X和UFS3.1。

OPPO Reno 12还为用户提供独特AI摄影体验，在相机功能上，OPPO Reno 12 首发安卓首个能发布实况照片的手机，实况照片功能开启后抓取手机在按下快门的前后瞬间。支持全焦段美颜，随手分享动人时刻。同时，OPPO Reno 12系列还支持目前很多旗舰机的潮流AI功能，如AI消除、AI抠图、AI闭眼修复、人脸超清新功能，助您一键拯救废片，让手机拍照更加智能化。

在屏幕方面，OPPO Reno 12 搭载6.7英寸AMOLED四曲柔边直屏，分辨率为2412×1080，支持120Hz刷新率和3档自适应动态刷新率，带来流畅的视觉体验。支持护眼模式，低亮度下(70nit以下)采用2160Hz高频PWM调光，可以有效缓解视觉疲劳，屏幕采用自适应色温调节，可以根据环境自动调节色温。

在电池方面，手机配备超耐久电池，电池典型值为5000mAh的大电池容量，以及80W的超级闪充，保证了手机的续航能力。在官方数据中，18分钟充至50%，44分钟即可从1%充至100%。

总结

OPPO Reno12系列采用四曲柔边直屏设计，颜值方面有着十分突出的表现，带来超美小直屏体验，搭配超时髦、超百搭的外观，满足用户个性化需求，并且此次还带了十分清新的晨雾蓝配色，为OPPO Reno 系列又新增一种颜值颇为亮眼的配色。此外，这款手机在相机方面也表现突出，搭配前后置5000万像素摄像头，单反级人像三摄，拍出动人照片，并且在相机功能上，带来了支持发布实况照片的首个安卓手机，十分适合喜欢拍照记录或者分享生活的用户。