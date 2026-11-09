11 月 9 日消息，据彭博社记者马克・古尔曼报道，苹果新任 CEO约翰・特努斯近几周与软件负责人克雷格・费德里吉(Craig Federighi)举行闭门会议，对苹果 AI 的推进速度表达不满，要求在 Siri 必要改进之外采取更激进的路线，把 Siri 进一步改造为可自主完成任务的 AI 智能体。特努斯在上周首次财报电话会上表示，Siri 目前主要仍是「基于请求」的模式，但其基于编排器驱动的现代架构已为未来扩展能力留出空间;对于智能体能力，他认为是有前景的工具，但需要确保用户清楚自己授予了哪些权限，并保护安全与隐私。古尔曼指出，Siri 与 ChatGPT Dots、Meta Muse、Grok 等仍有明显差距，后者可接手持续性任务、跨对话记忆并主动推送信息，苹果也尚未推出类似「计算机使用」的功能，预计最早可能在明年让 Siri 更接近智能体。另据 11 月 9 日科技早报汇总，Siri AI 团队或迎来调整，工程副总裁罗克韦尔考虑明年离职。同一时间窗口内，Meta 首席战略官戴夫・韦纳被曝将离职，出任AI推理平台Fireworks首席财务官。