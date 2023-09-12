刷新史上最强Mate ，华为Mate 60系列全网爆火，技术领先行业！

【天极网手机频道】8月29日，在华为“先锋计划”启动之际，华为Mate 60 Pro毫无预兆地悄然开售，一时间引发整个数码界的高度关注和讨论。

华为Mate 60 Pro到底有多火？预售当天，上架即售空，而在过去两周时间里，还先后经历了销售热、讨论热、拆机热，成为全球手机市场近几年热度最高、关注度最广的罕见现象级爆品。

华为Mate 60系列瞬间售罄，证明了华为在技术创新和自主研发层面的行业领先地位。不难预见，华为Mate 60系列的到来将再度点燃沉寂已久的高端智能手机市场，吸引友商积极竞争内卷，也让今年下半年的旗舰大乱斗愈发精彩。

回顾华为Mate系列发展史，每一代机型均凭借引领行业的技术创新给我们留下深刻印象。2013年，首款华为Mate (Ascend Mate)系列亮相，带来当时全球最大的手机屏幕;2014年，华为 Mate 2搭载麒麟处理器，同年，华为Mate 7 实现全球首款一体式按压指纹解锁等技术，奠定高端定位;华为Mate 9系列首次推出保时捷设计版本，高端化形象深入人心;华为Mate 10系列搭载全球首个人工智能麒麟970处理器， 正式开启“麒麟时代”;华为Mate 40系列搭载5nm麒麟9000旗舰芯片，领跑5G时代的来临;后来，华为Mate 50系列强势回归，带来北斗卫星消息、超可靠昆仑玻璃及业界首发十档可调物理光圈。

现在，华为Mate 60系列携创新尖端科技如约而至，再次实现关键领域核心技术突破，正式开启Mate未来十年的新征程。让我们一起来看看史上最强悍的Mate到底有哪些黑科技领先？

华为Mate 60系列采用全新设计语言，其中华为Mate 60 Pro在传承中轴对称设计和标志性星环的基础上，采用突破性的“同心”设计，后盖采用独特的拼接工艺，实现现代科技与时尚元素的完美融合，汲取大地色卡灵感，带来雅川青、白沙银、南糯紫、雅丹黑四款配色，将祖国大好山河的美景盈握在掌中。

作为通讯技术独一档的存在，华为在卫星通信领域再次突破，华为Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即便处于无地面网络的环境，也能拨打和接听卫星电话，让你畅联九霄，保证时刻在线。同时，全系搭载超强灵犀天线，哪怕在电梯、车库、地铁等弱网、弱信号的地方，也能拥有稳定、流畅的通信能力。

在手机抗挤压能力和可靠性方面也再上新的台阶。华为Mate 60 Pro搭载极为可靠的玄武架构及超耐摔的第二代昆仑玻璃，让整机耐摔能力比上一代提升1倍，还有超坚韧玄武机身和超耐用锦纤材质三层防护于一身，周全守护每一面，抗挤压能力提升10倍，抗冲击能力提升5倍。此外，华为Mate 60全系标配IP68级防尘防水。

在影像拍摄、智慧体验等方面，华为Mate 60系列也迎来全新升级。搭载全焦段超清影像，针对闪拍、肖像、微距等实用场景推出多项影像创新技术，包括超大光圈主摄配合精准的人像分割计算能力、全球独创十档物理光圈、超微距长焦摄像头、全新质感引擎等，用户可轻松记录孩子的成长点滴，捕捉萌宠的陪伴时光以及旅途的风土人情。

首发搭载HarmonyOS 4，不仅系统流畅性提升20%，低电量下可开启应急模式，并且智感支付、隔空操控、注释不息屏等多项用户好评的高价值智慧功能回归，Mate 60 Pro+还支持全新的静谧通话功能，为商务办公带来更私密安全的通话体验，为不同年龄、职业的用户提供更智慧的交互体验。

作为华为Mate系列的最新力作，华为Mate 60系列从外观设计到硬件配置，从功能实用到用户体验，引入了多项颠覆性技术、创新功能，凭实力进一步捍卫了Mate系列全能黑科技旗舰王者定位，华为Mate 60系列也将助力华为重新定义高端手机市场格局，掌握高端旗舰话语权。

对于华为来说，Mate 60系列的另一个重任则是承担着占领国产高端旗舰技术创新和市场占有率的制高点的重任，而低容忍度的高端机市场是主攻方向。

事实上，在过去两年内，苹果重新赢得中国高端智能手机市场的统治地位。IDC报告显示，今年Q2华为在国内高端机市场(600美元以上)中排名第二，苹果以约占据七成的份额排在第一。据最新供应链消息爆料，华为Mate 60 Pro已经加单至1500万到1700万台，前景非常乐观，有望很快打破苹果在国内高端手机市场一家独大的局势，重回当年华为巅峰时期的统治力。

华为Mate 60系列集所有尖端技术重磅登场，无论是从外观设计，硬件配置，还是软件优化都让整个数码界为之惊叹，而即将在9月13日与我们见面的iPhone 15系列同样也有多项技术创新。这场华为Mate 60系列与苹果 iPhone 15 系列之间的“巅峰对决”，谁会真正笑到最后呢？让我们一起期待两大高端王者间的比拼较量。