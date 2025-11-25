【天极网手机频道】“折叠屏影像比不上直板旗舰”的刻板印象正在被华为Mate X7打破。11月25日，全新折叠旗舰华为Mate X7正式发布，其搭载全新升级的第二代红枫原色摄像头，辅以量身定制的主摄与长焦镜头组合，从光学硬件底层筑牢卓越影像基石，更是让折叠屏手机的摄影能力跻身行业顶尖水准。

顶级影像系统的底层支撑。华为Mate X7搭载全新升级的第二代红枫影像，主摄采用双传感器方案：超光变摄像头搭载创新四切片镜片与 0.4mm 业界超薄玻璃镜片，融合业界领先的防抖马达，在光学性能与防抖表现上达成双重革新。借助结构优化设计，该摄像头模组不仅实现面积缩减，重量也同步降低，整机集成效率得到显著提升。

在昏暗的光线环境中，普通手机极易出现环境色彩、人物肤色明显失真等问题，但华为Mate X7典藏版在该类场景中的表现却令人惊喜：在夜景中拍摄人像，能够实现色彩纯净准确，还能让人脸更清晰立体，精准拿捏夜拍氛围感。拥有如此优势的原因，得益于搭载1/1.28英寸RYYB超光变传感器，感光能力较上一代提升31%。拥有5000万高像素，配备F1.49 - F4.0十档可变光圈，超强感光，无论明暗都出片。在此镜头下，即便人物身处霓虹灯下的街头，也能真实还原人物质感与现场氛围，整个画面的细节表现可圈可点;而在拍摄夕阳人像这类高光比场景中，夕阳强光和人物形成剧烈反差，传统手机往往难以兼顾明暗细节，但华为Mate X7典藏版却做到两者兼顾，既能保留夕阳绝美的细节，还能让人脸清晰立体。光线随意变，人像准出片，第二代红枫影像，引领折叠影像下一步。

长焦镜头，是决定手机影像创作上限的“能力之巅”。华为Mate X7搭载业界4 + 1 分群对焦镜片组与长焦微距潜望系统，融合多维一体化对焦防抖马达，在极致空间内实现光学规格的突破性升级，同时拥有 5000 万像素与 F2.2 超大光圈，画质表现全面跃升。在实际表现中，可以清晰地记录下远方历史建筑立面的石材纹理、现代玻璃幕墙的结构细节，而在近处细节的捕捉上，无论是花瓣上晶莹的露珠与纤细脉络，还是织物面料的交织纹理，都能被清晰呈现，可谓真正实现“远近分明”的拍摄体验。

在视频拍摄上，凭借第二代红枫影像技术，华为Mate X7典藏版视频的超高动态范围实现跨越式提升，更还原复杂光线场景下的色彩与细节层次;同时，还具备全焦段专业级延时摄影、高帧率慢动作以及长焦微距拍摄等，这些功能的加持使华为Mate X7成为了自媒体创作者与Vlog爱好者的最佳创作搭子，高质量视频内容的产出变得更加简单便捷。

卓越的影像表现，不仅源于顶尖的硬件堆料，更得益于硬件与软件在系统层级的深度协同。在HarmonyOS 6的赋能下，华为Mate X7拥有丰富的影像功能，实现从“记录工具”到“创作伙伴”。动态照片拍摄不仅能记录按下快门瞬间的静态画面，更能捕捉前后的动态序列与声音，拍摄后还可在图库中轻松编辑，例如街头漫步或捕捉运动场景时，只需在图库编辑中启用动感摇拍功能，系统便能智能精准识别拍摄主体的运动方向与速度，自动生成与运动状态匹配的拉丝特效，轻松将普通照片秒变动感视觉大片。

在强大算力的驱动下，通过AI华为Mate X7带来了更多创意玩法。一拍多得，按下一次快门，即可同时生成至少一张照片;同时，还拥有大屏AI辅助构图、一键成片等功能，面对漂亮风景却不知如何构图，AI辅助构图来帮忙，智能识别拍摄场景和主体，实时给出构图建议，新手出片超简单。

总而言之，华为Mate X7作为一部可以折叠的影像旗舰，凭借第二代红枫影像系统在色彩、暗光与动态范围上的全面突破，再结合量身定制的超大底主摄与业界领先的大光圈长焦镜头，以及通过软硬件深度协同，彻底改写了折叠屏设备在影像领域的短板，为我们带来了旗舰级的折叠影像体验。

而华为Mate X7的到来，也标志着折叠屏手机的影像能力迈上了全新台阶!