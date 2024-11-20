无背夹亦满血 iQOO Neo10系列挑战最久超分超帧并发时长

【天极网手机频道】11月20日，@iQOO官方继续爆料“满血双芯战神”Neo10系列的亮点配置。天极网从官微了解到，iQOO Neo10系列将搭载与旗舰机型同款的自研电竞芯片Q2，旨在为用户带来前所未有的超分超帧游戏体验。同时，Neo10系列还与《崩坏：星穹铁道》、《王者荣耀》、《永劫无间》等顶级游戏IP深度合作，力求为玩家提供更加全面、沉浸式的游戏体验，堪称同档位中最强的双芯游戏性能旗舰。

据官方介绍，在自研电竞芯片 Q2的支持下，Neo10 Pro将挑战26℃下，不带散热背夹运行《国民级FPS手游》1.5K超分+144FPS超帧并发行业最久时长。Neo10系列还与多款Top级游戏深度合作，全系首批适配《崩坏：星穹铁道》GSS技术、联合《王者荣耀》调优并通过KPL比赛用机测试认证，还成为《永劫无间》手游官方比赛用机，力求游戏体验更全面;Neo10 Pro更首批适配《暗区突围》90帧模式全地图光线追踪，以及首发适配《三角洲行动》原生144Hz，独门绝技不可小觑。

在3年前，iQOO Neo5首次搭载独显芯片，引领手游进入超乎所见的全新游戏“视界”。三年以来，iQOO在游戏性能领域持续探索和积累，带着自研电竞芯片 Q2挑战性能体验的上限，不仅实现了行业最高画质、最高帧率和最低功耗，还将游戏视效带到了全新高度。现在，广大游戏用户已高度认可电竞芯片对游戏视效的大幅提升，“旗舰双芯”已逐步成为顶级游戏性能旗舰的铭牌。

“蓝科技加满，满血双芯旗舰”Neo10系列将于11月29日16:00正式亮相，搭载天玑 9400旗舰芯和自研电竞芯片 Q2，挑战行业最强的超分超帧手游体验，喜欢的朋友不妨多多关注。