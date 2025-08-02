游戏生态伙伴齐亮相 ChinaJoy前夕骁龙再聚技术朋友圈

【天极网手机频道】又到暑期“七月份的尾巴”和“八月份的前头”这个时间段，我们迎来了一年一度的ChinaJoy。高通在每年的ChinaJoy之前举办一场骁龙游戏技术赏也成了惯例――这场技术赏不仅仅作为一次“抛砖引玉”，也并非单纯是ChinaJoy前的预热活动，而是真的邀请了众多合作伙伴共同探讨技术创新如何为移动游戏注入新活力，深度分享畅爽游戏体验背后的奥秘。

7月31日，高通在上海举办骁龙游戏技术赏，此次活动汇聚了众多数字娱乐产业链的佼佼者，高通公司全球副总裁侯明娟与高通技术公司手机、计算和XR事业群总经理阿力克斯・卡图赞(Alex Katouzian)出席活动并发表演讲，就骁龙携手生态伙伴推动移动游戏和电竞产业发展所取得的最新成果进行了分享，凸显了骁龙在移动游戏生态中不可或缺的关键地位。



高通公司全球副总裁侯明娟

高通公司全球副总裁侯明娟在开场致辞中着重强调了骁龙对移动游戏及数字娱乐产业的持续投入。她提到，今年是高通第7年参加ChinaJoy，从手游到AI PC，从XR到智能汽车，骁龙产品技术赋能的数字娱乐体验已经无处不在。而今年，高通以“全芯热爱”为主题，携手75家合作伙伴对骁龙主题馆进行全面升级，全力打造一场科技与娱乐深度交融的数字盛宴。



高通技术公司手机、计算和XR事业群总经理阿力克斯・卡图赞

本次游戏技术赏，高通技术公司手机、计算和XR事业群总经理阿力克斯・卡图赞(Alex Katouzian)深入阐释了骁龙通过持续的技术创新，为玩家打造更优质移动游戏体验的理念，推动先进数字娱乐体验在多终端拓展的战略布局。作为移动电竞领域的核心驱动力，骁龙8至尊版移动平台代表着当下安卓旗舰的顶级性能水准。阿力克斯・卡图赞介绍，骁龙8至尊版凭借领先的计算与图形处理性能、突破性AI功能及卓越连接特性已支持184款产品设计，并深受电竞玩家以及科技先锋用户的青睐，充分彰显了其强大的市场号召力与技术引领性。

在众多合作伙伴中，iQOO 作为KPL赛事官方用机合作伙伴，与骁龙在多个维度展开了深度联合创新。iQOO产品副总裁罗锋表示，iQOO和高通专注于在专业赛场生态的技术共建，通过在屏幕触控、芯片调校、散热架构、网络优化等多个维度不断打磨、联合创新，持续给专业赛场注入稳定、高效、具备竞技级水准的技术底座。这一合作模式不仅为职业选手提供了稳定可靠的比赛设备，也为广大普通玩家带来了更出色的游戏体验，有力地推动了移动电竞产业朝着更加专业化、规范化的方向发展。

一加、红魔等品牌同样依托骁龙8至尊版，在性能突破与体验优化方面取得了显著成效，收获了用户的广泛认可。红魔借助骁龙平台AI能力推出了红魔姬智慧体2.0，该功能能够在多种场景下为玩家提供智能化辅助，助力玩家提升操作表现，极大地丰富了玩家的游戏体验。

作为上游厂商，骁龙不仅与OEM厂商携手共进，更与众多ISV/游戏引擎公司和游戏工作室密切合作，共同打造极致游戏体验。高通与网易合作，在《逆水寒》手游中实现了实时面部捕捉功能，玩家的表情能够实时映射到游戏角色上，为玩家带来了前所未有的沉浸式游戏社交体验;红魔游戏AI能够通过多模态实时识别关键元素，进而理解游戏场景意图和玩家状态，实现全方位的游戏智能辅助。

为了进一步释放硬件性能，Snapdragon Elite Gaming(骁龙至尊游戏)特性不断升级。其中，Adreno图像运动引擎2.0通过先进的算法分析连续帧，有效提升了游戏帧率，降低了时延，增强了画面流畅性，助力《鸣潮》等游戏在帧率和能效表现上实现质的飞跃。高通与腾讯合作的自适应游戏画质技术是一大亮点，该技术能够根据游戏场景和设备状态，智能调整CPU 和GPU的工作状态，使《英雄联盟手游》在保持120fps满帧运行的同时功耗降低，实现了游戏性能与能效的完美平衡;此外，骁龙游戏超级分辨率2.0技术与《无限暖暖》的合作也成效显著。通过该技术，游戏在高画质高清晰度的前提下实现了显著的性能提升，为玩家呈现出更加精美细腻的游戏画面。

骁龙的技术号召力不仅来自自身性能的强大，还得益于其出色的硬件兼容能力和平台多元化。其不仅为手机、平板等传统移动设备提供强大动力，还通过G系列游戏平台积极布局专用手持设备。在本届 ChinaJoy 上，玩家们将能体验首批搭载第三代骁龙G3游戏平台的 AYANEO Pocket S2、壹号方糖ONEXSUGAR 1等掌机产品。便捷、高效的游戏体验随手掌握，移动游戏的边界得到进一步拓展。

除了赋能硬件与开发者，高通还积极与腾讯应用宝达成合作，针对骁龙 X 系列完成了数百款应用的优化，提升了应用在骁龙平台上的运行性能与稳定性。同时，高通与腾讯游戏安全ACE团队紧密合作，为《无畏契约》等 PC 端游提供本地化、高性能的安全防护解决方案，有效保障了玩家的游戏安全与体验。

从高通首次参展ChinaJoy的2018年算起已经有7年时光，当时高通与近20家合作伙伴共同献上了最新合作成果;次年，高通就在ChinaJoy拥有了自己的“主场”――骁龙主题馆。自此之后，ChinaJoy就成为高通、骁龙与众多合作伙伴们展示最新硬件和前沿科技的重要阵地，如今，高通骁龙主题馆的合作伙伴也已经多达75家。在以动画、漫画、游戏为核心主题的ChinaJoy上，高通为广大用户们在移动端提供了更具想象力的技术和性能支持。

移动游戏产业正蓬勃发展，拥有巨大的市场潜力和发展前景。本次骁龙技术峰会是骁龙与合作伙伴们的又一次“亮相”。骁龙凭借其强大的底层技术，与众多软硬件合作伙伴紧密携手、分工协作，从硬件性能提升、技术创新应用、设备边界拓展到跨平台生态构建以及应用安全保障等多个维度，全方位推动了移动游戏体验的持续升级，为移动游戏产业的繁荣发展注入活力。ChinaJoy 2025大幕已经拉开，未来随着骁龙与生态伙伴在技术研发与产业合作上的不断深入，移动游戏产业的精彩将更加值得期待。