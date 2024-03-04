iPhone SE4或将于2025年发布，网传渲染图设计令人失望

【天极网手机频道】喜欢小屏幕的苹果用户在看到近日网传疑似iPhone SE4的渲染图后或许会有些失望了，主打一个情怀的小屏SE系列如今不仅取消了Home键，屏幕改用6.1寸的OLED屏，把铁刘海“掀了”改为灵动岛，虽然后置依旧是单摄，但这跟mini版有什么区别？



疑似iPhone SE4渲染图



具体来看，iPhone SE4 将采用类似 iPhone 13/14 系列的刘海屏设计，并搭载 Face ID 面部识别功能;后置摄像头方面延续了前代机型的单摄方案;尺寸为 147.7mm x 71.5mm x 7.7mm，与 iPhone 13 和 iPhone 14 相似;底部则是USB-C口，有传言称 iPhone SE4 可能配有实体按键，但现在无法从渲染图中确认。



疑似iPhone SE4渲染图



这款机型预计将在 2025 年发布，原本有消息透露iPhone SE4将会在今年年初上市的，但因为苹果自研的5G基带芯片在进度上出了点问题导致延期，不过也有可能会在今年秋季的苹果发布会上与 iPhone 16 系列一同亮相。价格上iPhone SE4应该还会是3000元左右，作为参考，2022年发布的iPhone SE 3配备4.7英寸LCD显示屏、Touch ID、5G、1200万像素后置摄像头和A15仿生芯片，国行版售价3499元起。



疑似iPhone SE4渲染图



如果iPhone SE4会和iPhone 16 系列一起发布的话，那么一款平价机型或许有助于刺激销量，对于苹果来说无疑是一件好事，不过这款iPhone SE4经过如此大改之后是否还会有这么多小屏爱好者不好说。

虽然iPhone SE4上市日期不定，但是根据最新的消息显示，苹果公司将在本周使用新闻稿形式公布新品，不过具体新品内容暂不得而知，很有可能是“新 iPad / Mac 或配件产品”，这猜测中有望发布的产品中包含了两款配备 M3 芯片和 OLED 显示屏的全新 iPad Pro 机型、一款适用于 iPad Pro 的全新妙控键盘、两款全新 iPad Air 机型(包括史上首款 12.9 英寸机型)、至少一支全新 Apple Pencil以及搭载 M3 芯片的全新 13 英寸和 15 英寸 MacBook Air 机型。

由于预计苹果计划在 3 月底发布支持新款硬件的 iOS 17.4 “特别版本”，猜测这些设备将在3月底或4月的时候上市。虽然不确定最终发布的是什么产品，但依旧可以在iPhone 16系列发布之前期待一下其他的新产品。

既然提到了苹果将推出 iOS 17.4 “特别版本”，那就跟大家简单说一下。iOS 17.4 “特别版本”将针对欧盟的《数字市场法》进行一系列重大调整，以确保其App Store等核心服务能够符合该法案的各项要求。早在1月的时候苹果推送的iOS17.4的开发者预览版Beta中包含了一些与大语言模型技术相关的内容，这或许将成为苹果切入AI时代的重要工具。