国内销售超百万，海外上市即翻倍！OPPO Find X8系列全球热销

【天极网手机频道】12月6日，华尔街见闻消息显示，OPPO Find X8系列在亚太、欧洲等地销售表现亮眼，屡创新纪录。自10月24日发布以来，OPPO Find X8系列在中国市场销量已经突破100万台，是Find系列史上同期销量最高的产品。这一成绩的取得，无疑为OPPO在全球市场的拓展注入了强劲的动力。

据了解，OPPO Find X8系列于上月正式在全球范围内发布，并迅速登陆了多个国际市场。从亚太到欧洲，Find X8系列凭借其出色的设计、卓越的性能以及亲民的价格，赢得了消费者的广泛赞誉。数据显示，在新加坡、泰国、印尼、意大利、西班牙、马来西亚等核心市场，Find X8系列的首销成绩相较于上一代产品实现了1-2倍的增长，其中马来西亚更是创下了Find系列首销的新纪录。

另据canalys统计数据显示，在全球14个国家和地区的500美元以上的高端机市场，OPPO的市场占有率稳居前三。这一成就不仅为OPPO在全球市场树立了良好的品牌形象，更为全球用户，包括苹果手机提供了全新的选择。OPPO Find X8系列的热销，不仅证明了OPPO在技术创新和产品品质上的不断突破，更展示了其在全球市场策略上的成功布局。

过往，许多中国企业在国际市场上往往通过价格战来争夺市场份额，但这种方式往往难以持续，且容易陷入恶性循环。而OPPO则选择了一条不同的道路，它更加注重产品的创新和品质的提升，通过提供高价值的产品和服务，赢得了消费者的认可和信赖。

国内企业要想在国际市场上立足，就必须跳出价格战的泥潭，转而追求高价值竞争。这要求企业不仅要具备强大的技术创新能力，还要深入了解国际市场的需求和变化，不断调整和优化产品策略和市场策略。只有这样，才能在全球化的浪潮中立于不败之地，实现企业的可持续发展。OPPO Find X8系列的全球热销不仅为OPPO自身带来了丰厚的回报，更为中国企业出海提供了新的启示和借鉴。

目前，OPPO Find X8系列正在线上线下持续热销，该系新机以超轻薄直屏设计、出色的影像性能和AI交互为亮点，搭载天玑9400旗舰芯片，提供流畅的游戏体验和长时间的电池续航。Find X8系列采用全新的AI一键问屏功能，支持跨应用操作，提升用户体验。此外，该系列手机还具备IP68防尘防水、无网畅聊、熄灯护眼等功能，并配备了高清抓拍、专业哈苏人像模式等影像技术，帮助用户轻松捕捉高质量照片，近期有换机需求的小伙伴可多关注。