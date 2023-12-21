输入体验革新，苹果Mac和iPad新专利曝光：让用户掌控键盘触控板按键反馈

【天极网手机频道】苹果在设备输入体验上的探索可谓是十分激进，比较经典的例子就是在iPhone7系列上取消了Home键的按压结构，转而通过手机内部的Taptic Engine线性马达振动，来模拟按下Home键的反馈手感。这样做的好处不仅极大提升了Home按键的结构可靠性，而且得益于机械按压部分的取消，iPhone7获得了更强的防水能力。通过系统中的设置，我们用户第一次拥有了决定手机Home键手感的权力。

苹果善于通过人机反馈模拟机械按键

除了iPhone7的Home键，苹果的MacBook笔记本的触控板其实也早已经改为了不可按压的结构，通过内部线性马达的振动提供手感反馈。但是与iPhone7不同的是，苹果目前并没有给用户开放反馈力度调节的开关(可以通过第三方软件调节)。虽然苹果的确在固态触控板上做到了以假乱真的效果，但是很显然，固态按键的潜力还不止于此。

近日，根据美国商标和专利局(USPTO)公示的清单，苹果公司获得了一项关于Mac和iPad的技术专利。未来，妙控键盘与妙控触摸板将配有可调节功能，方便用户自定义调整触觉和力量反馈。

在该项专利中苹果公司表示：当前键盘和触控板的调校，大部分都是由厂商决定，终端用户和第三方卖家无法自由地调整这些元素。

苹果公司在设计、改良妙控键盘与妙控触摸板的过程中，虽然会一定程度上听取用户的建议，不断改进输入过程的操作体验，但这种方式显然无法让所有人都满意。因此苹果在专利中设计了新的反馈系统，可以将键盘和触控板手感反馈的控制权限交给用户，并且允许我们自由调节。

从专利中的细节我们可以得知：苹果将通过一个特殊的执行器将键盘、触发结构以及相关系统链通，通过Taptic Engine线性马达振动或者其他方式，实现对用户输入反馈的调节。该执行器是可控的，可以根据用户的输入，提供可变的触觉反馈或力量反馈。

苹果生态中输入反馈的核心：

Taptic Engine线性马达是苹果硬件生态中十分重要的组成部分，从Apple Watch初代开始使用，目前被广泛应用于iPhone和其他苹果设备中，以提供高质量的触觉反馈。Taptic Engine的原理是基于线性震动马达，通过电磁力驱动质量块进行直线往复运动，从而产生震动。与传统的转子马达相比，Taptic Engine具有更高的震动精度和更快的响应速度，可以提供更为细腻和真实的触觉反馈。

在iPhone与Apple Watch中，Taptic Engine被用于模拟实体按键的触感，例如在Home键、数码表冠等位置。当用户按下这些按键时，Taptic Engine会迅速产生震动，模拟出实体按键被按下的感觉。这种设计不单提高了手机的易用性和用户体验，而且为更加可靠的结构设计带来了可能，苹果产品的防水能力得到了大幅提升。

除了模拟按键触感外，Taptic Engine还可以用于提供其他类型的触觉反馈，例如在游戏中模拟射击的后坐力、在通知中心提供轻触反馈、在设置闹钟时模拟表盘拨轮的机械结构手感等。这些应用都可以让用户在操作手机时获得更为真实和沉浸的体验。

苹果在触觉反馈方面的十分积极，在把“通过线性马达振动模拟机械按键”这个技巧开发完全之后。更大规模，更高质量的的触觉反馈，更加自由丰富的可调节选项显然已经成为苹果的下一个目标。让用户在操作手机、手表、电脑时获得更为真实和细腻的体验，这是大家喜闻乐见的。