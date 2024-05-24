OPPO Reno12 Pro续航王者，实力诠释长久耐用

【天极网手机频道】在当今智能手机市场中，续航能力和充电速度已成为消费者选择手机时的重要考量因素。OPPO Reno12 Pro不仅配备了5000mAh大容量电池，更搭载了长寿版80w超级闪充技术，凭借出色的续航实力与惊人的充电速度，再次为用户带来了前所未有的便捷与高效。

OPPO Reno12系列续航能力堪称行业中的佼佼者，为用户带来了前所未有的长时间使用体验。基于5000mAh大容量电池，保证了用户在日常使用中的电量需求同时在重度使用场景下展现了出色的续航实力。

在续航测试中，OPPO Reno12 Pro的表现出色。天极网在满电状态下模拟了大家平时最常使用的微信、短视频平台、微博、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行听音乐、在线视频、游戏、微信社交各1小时以及待机8小时的续航测试。



续航实测(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后Reno12 Pro剩余电量为69%，续航能力无需担忧。即使在开启多项功能和应用的情况下，Reno12 Pro的电量消耗也相对较低，无论是长时间旅行、外出办公还是日常通勤，Reno12 Pro都能为用户提供稳定可靠的电力支持，让用户告别频繁充电的烦恼。此外，OPPO Reno12 Pro还搭载了先进的电池管理技术和智能省电模式。这些技术能够智能识别用户的使用场景和习惯，并根据需要调整手机的性能和功耗，从而进一步延长手机的续航时间。

除了出色的续航能力外，OPPO Reno12 Pro还搭载了长寿版80w超级闪充技术，不仅可以快速给手机“回血”，而且能够确保电池在长期使用后依然保持较高的健康度。在耗电完毕自动关机并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下20分钟充至54%，45分钟内即可完成充电。



充电实测(数据及供参考)

OPPO Reno12 Pro凭借其5000mAh大容量电池和长寿版80w超级闪充技术，成功打造了一款续航实力超群、充电速度飞快的AI手机。无论是在续航还是充电方面，Reno12 Pro都为用户带来了前所未有的便捷与高效体验。对于追求高效生活的现代人来说，OPPO Reno12 Pro无疑是一个不可多得的好选择。