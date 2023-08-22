iPhone 15全系换C口：坏消息是和安卓不通用，更坏的是消费者需自费另购

【天极网手机频道】迫于欧盟的压力，苹果将今年秋季发布的iPhone 15全系更换为Type-C接口，其实欧盟这一举动是为了将所有手机、平板电脑等智能设备都统一使用Type-C充电接口，有助于防止不同生产商不合理地限制充电速度，并有助于确保使用任何与设备兼容的充电器时都具有相同的充电速度。

虽然苹果可能不服气，但还是将iPhone 15全系改用了C口进行充电，不过坏消息是iPhone 15全系Type-C接口和安卓机不通用，更坏的消息是不久之后的iPhone 15用户还是得重新购买Type-C充电器。

按照供应链配件商的说法，iPhone 15标准版只是配备普通C口，而iPhone 15 Pro系列则在速度上有明显的提升，但是苹果不会让iPhone 15的USB-C接口与安卓机通用，毕竟苹果光是这项MFI认证以及专利费用就能额外再有十几亿美元的收入。此外，消息称iPhone 15系列将支持最高100W的PD充电功率，这意味着iPhone 15系列的充电速度会更快。

爆料称iPhone15系列将配备全新编织数据线，而且不同配色的iPhone配备不同颜色的数据线，但是老规矩依旧默认不会免费赠送，自从iPhone 12开始，用户购买新机时不再有充电头和数据线，更别说耳机。也就是说大家花万元购买的新机只有一部裸机，想买充电器和数据线得另外付费购买，以前老旧机型用下来的数据线也无法在iPhone 15系列中继续使用，也不知道该说苹果太环保还是在割我们的韭菜。



iPhone15系列全新编织数据线



虽然目前尚不知iPhone 15系列C口的售价，但是可以先以苹果官网的USB-C接口的价位作为参考。买一个苹果20W USB-C的电源适配器就需要149元，另外还得花145元(1米长)去买USB-C转闪电连接线，2米长的则需要243元，总结一下你买了iPhone之后想再买一套充电器至少还得花294元。更离谱的是苹果官网上的35W 双USB-C端口电源适配器售价直接到了399元，同样是不附赠充电线。苹果的操作让网友调侃起来时也不给苹果留任何面子，甚至有网友调侃苹果这个操作就像买车不带方向盘一样。不过说到底，现在很多消费者买新款iPhone一般都是用着旧的苹果数据线或是第三方数据线，毕竟第三方配件厂商数量庞大，消费者在自行选购配件时有丰富的选项且价格往往比官网更便宜。但是也同样会有很多消费者会选择在官网重新购买一条新的数据线，毕竟很多时候第三方数据线没有保障。

网友：实在不行就不换了，一模一样的线指不定哪天就拿错了。

另外更新一下关于iPhone 15系列的最新消息，有外国博主曝光了 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 两款机型的配色阵容，其中最大的亮点在于粉色、玫瑰金以及珊瑚色(橙色)。博主在推文中表示苹果计划为 iPhone 15 标准版推出 6 种颜色，不过目前依然在调整中，无法完全确认。