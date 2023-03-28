iPhone仍是最保值的手机，折旧率仅为安卓一半，难怪大家争着买

【天极网手机频道】今日，有关“iPhone折旧率仅为安卓一半”的话题登上微博热搜，引发网友热议。据了解，事情的起因是由于BankMyCell发布的2021-2022年手机折旧报告显示，iPhone相较安卓机更保值，安卓机的折旧率远超iPhone，甚至是两倍以上。

具体来看，同期发的iPhone和安卓手机，第一年的的折旧率分别是13.83%、32.06%，仅是第一年，安卓手机的折旧率就是iPhone的两倍以上。第二年iPhone折旧13.57%，安卓手机折旧35.14%;第三年iPhone折旧11.30%，安卓手机折旧27.09%;第四年iPhone折旧20.50%，而安卓34.44%。

不难发现，安卓手机从发布第一年，折旧率就达到了30%以上，iPhone的前两年几乎没有变化，两者的保值率随着时间的推移，差距虽然逐渐缩小，但还是超过一倍。

iPhone和安卓手机，孰强孰弱，是手机行业永不过时的话题，但在保值率方面，两者的差距非常明显。那么问题来了，iPhone的折旧率为什么要比安卓手机低？

首先，iPhone一直走的就是高端路线，价格方面一直保持着相对稳定的趋势，即便是越来越多的安卓手机都在往性价比方向靠拢，iPhone也不会通过低价来吸引消费者，这样的策略让iPhone的保值率极高。

其次，iPhone的做工、性能以及性能都相当的给力，使得它的使用寿命极高，因此折旧率相对较低。正是由于iPhone的高品质和长寿命，大部分的二手iPhone售价依然很高，更重要的是，依然有大把的人去购买二手iPhone。总之，高品质、市场策略和保值力是iPhone折旧率低最有力的底气。

另外，该机构的另一份调查报告显示，iPhone 用户和安卓用户对旧手机的处理方式有很大不同。据悉，iPhone用户在换新机时，有50%选择以旧换新或出售旧手机，有23%的用户会选择保留旧手机，13%则会将旧手机赠送给亲友。

安卓用户在换新机时，选择保留旧手机的用户iPhone的两倍多，占比达到了54%，而以旧换新的比例只有 14%，仅为苹果的五分之一左右。此外，IT 之家也发起了一次有关苹果、安卓用户对待旧手机处理方式的投票，结果显示，安卓用户选择留着旧手机的用户，依然居多。

至于安卓手机折价率高的原因，在我看来主要是因为安卓阵营可选择性更多、产品质量差异大、Android系统体验差强人意、二手市场流通性差，这些因素累加起来，便导致了安卓手机折价率高，保值率低。

总而言之，虽说现在安卓手机在某些方面的体验已经超过了iPhone，如影像、续航、信号等等，但在保值率和折价率上依然得喊苹果一声大哥。事实上，苹果iPhone向来十分保值，也难怪那么多人抢着入手iPhone。