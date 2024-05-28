童年时的一台手机改变了我的人生轨迹：我与iPhone的14年

【天极网手机频道】小编现在的职业是科技媒体，但其实在三年前，我是一名刚刚毕业，计算机专业的程序员。如果让我说自己选择抛弃大学的一切，投身科技媒体的原因，那“热爱”这个词是最主要的。而让我觉醒这份“热爱”的起源，想必就是童年时期表姐借我体验的那台iPhone，我至今仍然忘不了第一次使用的震撼。

在体验数码产品这方面，小编从小还是比较幸运的，老爸喜欢也倒腾电子产品，我从小就能在家里玩到电脑接触了互联网，那些淘汰的数码产品是我的童年玩具。虽然当时老爸老妈也买过几台经典的手机，比如摩托罗拉A1200或者三星Anycall，但是玩惯了电脑的我，对那些小屏幕和小游戏自然不感兴趣。相比于手机上的数字键，电脑的键盘和鼠标无疑是更高维度的操作方式，而且还拥有更加绚丽的画面。

直到有一天，表姐带来了一台前后由玻璃覆盖，屏幕在当时看来相当巨大的手机，那就是iPhone4。除了那份独特的高级感和精致感之外，iPhone4流畅完整的系统交互动画彻底震撼了我，解锁之后图表飞入桌面的动画，左滑调出搜索的动画，多任务关闭时候图标颤抖的动画，完全刷新了我的认知。

之后老爸买来了一台小米1，他说这台手机的屏幕更大，性能也很好，但是我在体验后完全没有iPhone那种丝滑的感觉。经过一番对比和研究之后，我理解了系统交互动画对于我们用户流畅度感知的影响，我也开始从网上、论坛上找来各种教程，来让老爸的小米1更像iPhone，想办法移植iPhone的图标，模拟iOS的交互动画，从此小编的搞机生涯就开始了。。。

而属于我自己的第一台全新iPhone还是到了iPhone7的时代，那一天我高考结束，然后直接在线下单了一台128GB 亮黑色的iPhone7。说实话，iPhone7其实是一台有点失败的手机，内在上苹果A10发热严重，第一代4核设计不支持多核全开，只能在两个小核核两个大核之间切换，并且基带还有烧毁的通病。当时大一军训，信号拥堵加上iPhone祖传的信号问题，我每天都觉得我的手机是不是基带烧毁了。外在上，亮黑色的iPhone7有氧化的通病，我买了各种保护壳，但最后还是没能逃过。

不过，从iPhone7开始的一体机身，通过线性马达模拟HOME键反馈的体验以及防尘防水都是值得称道的部分。直到现在我还收藏了一台成色良好的iPhone8，它的大小、手感、颜值、体验，真的是又独特又迷人。

虽然iPhone7给了我不太美好的体验，但是iOS在生态方面的优势依然很明显，因此进入全面屏时代后的iPhone Xs Max成为了我在大学使用时间最长的iPhone手机。iPhone Xs Max虽然在外观上是上一代iPhone X的放大版，但其实内在的改进很全面，尤其是大幅优化了Face ID的识别速度和可靠性，而且更大的屏幕也给了用户更多的选择。再加上A12处理器的强大性能，和更大的电池，更好的屏幕，iPhone Xs Max无疑是当时最好的手机，我没有理由不选择它。

回看我从小到大使用的iPhone，其实正好对应了苹果手机的三大阶段，iPhone4时期的精致独特。iPhone7取消耳机孔转向一体机身，并且把线性马达融入系统交互中。iPhone Xs Max完善了全面屏设计，承上启下，为后来的机型提供了技术铺垫。

一直在变得是每年iPhone的设计，不变的是苹果一次又一次带给我的震撼。直至目前，Mac电脑已经成为了我吃饭的家伙，苹果在我的人生中留下了持续的印记。最后祝大家六一儿童节快乐，希望每一个人都能早日找到自己一生的热爱。