479元的iPhone15精织斜纹保护壳遭嘲，网友：9.9包邮的都比这好

【天极网手机频道】iPhone 15系列发售后苹果中国官网同步上架了多款iPhone 15系列手机壳，商城页面显示，iPhone 15系列手机壳提供MagSafe透明版、MagSafe硅胶版以及MagSafe精织斜纹版，前两款售价399元、精织手机壳售价479元。

iPhone 15系列硅胶壳则拥有多种颜色可选，包括香橙冰沙色、松柏绿色、凛蓝色、风暴蓝色、番石榴色、陶土色、亮粉色和黑色;精织斜纹版拥有桑葚色、冬青色、浅褐色、海蓝色和黑色。而透明手机壳外层和内层表面均拥有防刮擦涂层，且材质和涂层均经过优化，可防止因长期使用而泛黄。此外，手机壳均内置磁体，可与iPhone 15系列手机对齐，充电时无需取下，只要将iPhone吸附上MagSafe充电器或放在Qi认证充电器上即可。

虽然颜色很好看，但是手机壳的槽点可不少。最近精织斜纹版手机壳被广大网友吐槽，不仅保护壳本身不耐脏，建模还不精细，接口的切口位置不准确，导致一些第三方数据线无法正常接入。

维修团队 iFixit 对精织斜纹版手机壳进行了深度测试，通过测试多种场景，表明精织斜纹虽然可以抵抗咖啡，但是在酱料和油方面，抗污能力不足，日常使用很容易被“污染”，而且一旦粘上很难清理，就连苹果商店零售员工都吐槽不得不每天更换一次陈列的精织斜纹保护壳，否则会非常难看。

对此有不少网友表示花479元当个冤大头还不如去买9.9元还包邮到家的手机壳，除了不是官方的保护壳，其他方面比官方的还要好。

值得一提的是，继为了环保取消随机附送的充电器外，今年配件苹果取消了皮革手机壳，由精织斜纹保护壳替代，苹果给出的理由依然是环保。

你觉得苹果是真的环保还是在割韭菜呢？