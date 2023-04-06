买iPhone 14，还是入手降价的iPhone 13，过来人都这样选！

【天极网手机频道】因为iPhone 14升级幅度太小，再加上iPhone 13降价，又介于“买新不买旧”的说法，不少小伙伴都在纠结现在入手哪款更合适。下面，小编就对这个问题说说我的看法。

首先，iPhone 14发布之后，iPhone 13价格不断下跌这是意料之中，对于早早就盯上iPhone 13的消费者来说，售价创新低的iPhone 13自然是值得入手的。不过，对于没有备选对象的消费者而言，在入手之前，我们还得将iPhone 13和iPhone 14通过以进行分析对比再做决定。

iPhone 13有哪些亮点？该款手机发布于2021年9月，搭载苹果A15芯片，配备4GB运存，正面是6.1英寸60Hz OLED屏幕，刘海进一步缩小，支持1200nit峰值亮度，前置12MP镜头+3D深感镜头，后置12MP+12MP双摄组合，内置3227mAh电池。对比iPhone 12来说，iPhone13有着更高的性能、更低的功耗以及更小的刘海儿，而且续航时间也提高了15%左右。当时的起售价为5999元，而在iPhone 14发布之后，价格一再走低。

结合这些信息来看，iPhone 13放在目前也是依然够用的，小编正在用的就是这款机型，无论是运行游戏还是拍照摄影，都能应对自如。那么，iPhone 13与iPhone 14之间又有什么区别呢？

iPhone 14是2022年9月发布的，搭载苹果A15芯片，配备6GB运存，屏幕为6.1英寸60Hz OLED屏幕，支持1200nit峰值亮度，前置12MP镜头+3D深感镜头，后置12MP+12MP双摄组合，内置3279mAh电池，新增光像引擎，支持车祸检测功能，支持蓝牙5.3。

通过参数对比可以发现，iPhone 14处理器从A15芯片4核GPU升级为5核GPU，运存从4GB升级为6GB，前置升级支持自动对焦，后置镜头升级为了13Pro的主摄，并增加光像引擎、运动模式，还增加了车祸检测等新功能。说白了，iPhone 14在部分细节是有所提升的。而在定价上，依然是5999元起步，标配128GB存储，但第三方市场很快就来到了5399元起步。





由上我们可以得出结论，iPhone 14虽说升级幅度不是那么明显，但在细节方面的提升也还是有的，比如性能、运存、影像、机身结构等。以京东平台为例，目前128GB的iPhone 13价格为4799，iPhone 14的价格则为5439，两款机型差价并不是很大，只有640元，如果预算充足而且在这样差价不大的情况下，我更建议入手iPhone14，而如果差价比较明显，那就直接选iPhone 13吧!