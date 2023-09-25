HarmonyOS NEXT，原生应用全面启动，华为用最少的话宣布了最重磅的消息

【天极网手机频道】今年的华为秋季全场景新品发布会就在刚刚落下了帷幕，这次发布的全新平板、手表、智慧屏、眼睛、汽车等等这些新品不知道大家有没有考虑入手呢。

因为其他原因，本次发布会并没有等来余总对华为Mate60系列的讲解，少了对手机表现遥遥领先的描述，多少还是感觉缺了点什么。万众期待的Mate60在发布会一开始就被一笔带过。

同样被一笔带过的则是另一则重磅消息，HarmonyOS NEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动。华为表示，HarmonyOS NEXT 将会在2024 年第一季度面向所有开发者开放。

HarmonyOS NEXT 会在原有HarmonyOS的基础上去掉传统的 AOSP 代码，也就是用于运行安卓程序的部分，采用全线自研的系统底座。

根据目前的消息，HarmonyOS NEXT 将会仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，同时得益于全面重写的系统底层，使得整体的冗余代码量大幅减少，自此HarmonyOS将不再负重前行，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大幅提升。

目前，华为已经从设计资源，编程语言，编译器到开发工具、调测工具实现全面升级，HarmonyOS SDK 升级至 API 10 端云一体，一次集成。华为在 HDC 2023 上强调，鸿蒙内核具备天生流畅、极致能效、纯净安全三大特征，再搭配方舟引擎带来图形体验，华为鸿蒙生态底座已经打造完成，接下来将努力发展壮大鸿蒙OS生态。

根据华为官方消息，近期升级的 HarmonyOS 4 便采用了全新华为方舟引擎，相比上一代 HarmonyOS 系统流畅度提升 20%，续航增加 30 分钟。在现场，余承东透露HarmonyOS 4发布后，截止到目前升级用户已超6千万，成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。

在此前的2023年华为开发者大会上(HDC.Together)余承东表示，这是移动应用生态的新篇章，华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用，为消费者带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。

个人认为，华为彻底舍弃对安卓应用的支持虽然会在短期内流失大量的应用生态。但以华为现在积累的资源，拥有的技术，以及6千万以上的用户群体所带来的号召力，相信主流应用的原生鸿蒙化开发适配是没有太大压力的。重要的是如何满足细分用户的需求，以及对用户过去使用逻辑的重新引导。

华为Mate60系列再一次向我们展示了软硬结合的重要性，熟悉的硬件配合上调教良好的系统足以带来一加一大于二的效果。自研的麒麟处理器和HarmonyOS NEXT会成为华为未来的核心竞争力，是华为区别于国内其他厂商的根本。

在完全攻克了芯片制造的瓶颈之后，我们都能体会到华为的决心。华为在去年提出了HarmonyOS应用开发三大理念：一次开发多端部署，可分可合自由流转以及统一生态原生智能。而今年，华为展示了其自研应用基于三大理念的全面布局实践，当这些理念一一实现并且带动其他终端彻底铺开之时，将会是全新格局的开始。相信明年的HarmonyOS NEXT会更加精彩。