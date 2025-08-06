百帧光追！联发科天玑9500 GPU性能史诗级升级

【天极网手机频道】8月5日消息，知名科技博主@UniverseIce (冰宇宙)在X上透露，联发科即将发布的天玑9500的GPU有了大幅提升。

冰宇宙表示，天玑9500的GPU性能大幅升级，能效比上一代提升超过40%，峰值性能也达到顶级水准，光线追踪性能更是飙升超过40%!更劲爆的消息是，今年移动端光线追踪帧率有望突破100 FPS，带来100+ FPS的光线追踪手游体验，绝对震撼!联发科充分释放了ARM最新Drage GPU的性能潜力，是一款值得“狠狠期待一下”的新平台。目前有《暗黑破坏神：不朽》《战争雷霆》《王者荣耀》和《暗区突围》等游戏支持该技术。

除了这款GPU之外，天玑9500还将配备一个全大核CPU，包含一个3.23GHz的Cortex-X930核心、三个3.03GHz的Cortex-X9系列核心以及四个2.23GHz的A7系列核心，并配备16MB三级缓存和10MB系统级缓存。

据报道，该芯片采用台积电第三代3nm N3P工艺制程，AI处理能力将进一步升级，其GPU 计算性能将达到100 TOPS，可显著增强AI处理能力。预计其Geekbench 6数据单核性能超过3900分，多核性能可能超过11000分，这要比天玑9400分别提升34.5%和19.6%。

高通与联发科的旗舰芯片之争已进入白热化阶段。根据泄露信息，第二代骁龙8至尊版和天玑9500均采用台积电N3P工艺制造，并采用全大核架构设计。而第二代骁龙8至尊版安兔兔跑分或将超过400万分，这意味着下半年发布的下一代安卓旗舰将进入400万分时代。

联发科旗舰芯片预计将在第二代骁龙8至尊版发布之前发布，也就是9月23日骁龙峰会发布之前。外界普遍猜测，vivo X300系列将率先搭载该芯片，随后是OPPO Find X9系列。

近年来，联发科逐渐由中端向高通掌控的高端市场发起冲击。2021年天玑9000首次采用台积电4nm工艺和全大核架构，打破性能瓶颈;2022年天玑9200引入硬件光追，缩小与Adreno GPU的游戏差距;2023 年天玑9300/9400 持续优化能效比，逐渐获得vivo、OPPO等头部厂商的旗舰机型青睐。联发科开始不断弥补自身短板，从GPU能效、游戏适配到AI算力逐项对标高通。

如今的旗舰芯片之争已不止于跑分，而是在细分场景中建立优势。联发科押注移动端光追，通过高帧率光追吸引手游用户;而高通则进一步巩固影像与连接的优势，同时在6大领域进行骁龙特性优化。并且在AI时代，两者均在AI端侧大模型上发力，让旗舰机型的端侧AI性能不断提升。

联发科与高通的竞争自然是消费者乐于见到的。对于行业来说，无论哪款芯片胜出，都将推动安卓旗舰在游戏体验、AI能力以及能效方面实现新突破。而高通与联发科的持续博弈，也将让移动端技术迭代速度更快，媲美主机的游戏画质、真正的AI手机助理或许就在今年崭露头角。