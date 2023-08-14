国内市场第二季度首次超过美国，成iPhone最大销售市场

【天极网手机频道】根据TechInsights数据显示，2023年二季度苹果iPhone全球出货量为4310万部，同比下降9.3%，市场份额为16.0%。此外，国内市场在该季度首次超过美国，成为iPhone出货量最大的单一市场。TechInsights预计iPhone平均售价将在2023年Q3和Q4进一步提高，这是因为iPhone 15 Pro将采用窄边框的LIPO技术，并使用了钛合金材料，iPhone 15 Pro机型将比之前机型更昂贵。

受 iPhone 14 Pro 系列机型销量增加的推动，苹果第二季度平均售价(ASP)创下历史新高。苹果 iPhone 该季度出货量在印度同比增长超过 50%。印度现在是苹果在销售和制造方面重要的战略市场。2023 年第二季度印度成为苹果的第五大市场，目前全球五大iPhone单一市场依次为中国、美国、日本、英国和印度。

由于今年苹果并没有推出iPhone SE系列机型，也是导致苹果出货量下降的原因之一。不过根据最新爆料显示，全新的iPhone SE 4代有望在明年登场(最晚2025年)，将基于iPhone 14来进行设计，首次引入OLED屏幕，尺寸与标准版的6.1英寸相同，这也是SE首次引入全面屏，并首次配备Face ID人脸解锁，这么一来2022年发布的iPhone SE 3将彻底成为了最后一款采用Home键的苹果手机。性能方面，iPhone SE 4仍旧搭载A15处理器，不过会是5核GPU满血版。此外iPhone SE 4的Lightning接口也会被替换为USB-C接口，但是关于影像参数方面并未有太多信息，可能还是会采用单摄规格，目的仅仅是满足与日常记录和扫码使用。之前有很多爆料称苹果会在iPhone SE 4上首发自研5G基带作为主力产品的试水，成功的话将用在旗舰产品上。



iPhone SE 4



即将到来的苹果秋季发布会将于当地时间9月12日举行，不出意外的话大概率会在当地时间9月22日正式上市销售。大体上iPhone 15系列的参数已经被曝光的差不多了，不过除了性能影像和续航方面，广大的iPhone用户还是很在意内存容量，有最新的爆料称今年的 iPhone 可能仍有机会配备 8GB 内存。据称，在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 两款机型中，新的 A17 Bionic 已经通过了 6GB 和 8GB 内存的测试。消息来源并不确定最终选择的是哪种内存容量，但推测 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的可能会配备 8GB 内存，性能也可能会略有提升。

续航上，目前已确定iPhone 15全系增大容量，不过是否是像早前爆料说的采用堆叠式电池还不得而知。早前有博主在社交平台上发布了一条关于三星设备的堆叠式电池研发的信息，其中三星 Galaxy S24 + 和三星 Galaxy S24 Ultra 将使用堆叠式电池技术，同时还透露了 iPhone 15系列也将用同样的堆叠式电池技术。

堆叠式电池采用一种叫做层压的制造技术，电池元件和隔板从传统的卷绕方式被折叠成锯齿状的层次，由于封装单元内的空间浪费较少，可以包含更多的活性物质，提升同体积下的电池容量，这使得堆叠式电池相比卷绕式电池能够拥有更高的能量密度。除此之外，堆叠式电池的发热也能在单元内更均匀地分布，而不是集中在一个区域，有助于控制电池的发热和使用寿命。



iPhone 15系列



苹果将于9月13日(北京时间)举行秋季发布会，届时除了iPhone 15系列之外，新款Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2也将会一同亮相。大家不妨持续关注苹果秋季新品发布会的最新消息。