iPhone SE4Ò»ÑÓÔÙÑÓ£¿´«ÎÅÆ»¹ûÒòOLED¹©Ó¦ÉÌÖÊÁ¿ÎÊÌâÍÆ³ÙÉÏÊÐ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿Ç°²»¾ÃÓÐ·ÖÎöÊ¦²Â²âÆ»¹û²»Ì«¿ÉÄÜÔÚ2024Äê·¢²¼µÚËÄ´úiPhone SE£¬ÔÒò´ó¸ÅÂÊÊÇÒòÎªÆ»¹ûÔÚ5G»ù´øÉÏ½ø¶ÈÔ¶Ã»ÓÐÔ¤ÏëµÄÄÇÃ´¿ì£¬µ¼ÖÂiPhone SE4ÍÆ³ö½ø¶ÈµÄ·Å»º£¬°üÀ¨¹ùÃ÷åZ¡¢Jeff PuºÍBlayne CurtisÔÚÄÚµÄ¶àÃû·ÖÎöÊ¦¶¼Ôø±íÊ¾Æ»¹û½«ÔÚ2025ÄêÍÆ³öiPhone SE4¡£²»¹ý½üÈÕÓÖÓÐ´«ÎÅ³ÆÍÆ³ÙµÄÔÒò²¢·ÇÊÇÆ»¹û×ÔÑÐ5G»ù´øµÄÎÊÌâ£¬¶øÊÇÉæ¼°µ½ÆÁÄ»Ãæ°åµÄ¹©Ó¦£¬ÓÉÓÚÆ»¹û¶ÔÐÂ¹©Ó¦ÉÌµÄOLEDÖÊÁ¿¸Ðµ½³ÖÐøµ£ÓÇ£¬iPhone SE4¿ÉÄÜÔÙ¶ÈÑÓ³Ù·¢²¼ÉÏÊÐ¡£
ÔÚ½üÆÚ¾ÙÐÐµÄÒ»³¡ÏÔÊ¾Ãæ°å·ÖÎöÊ¦ÑÐÌÖ»áÉÏ£¬UBI ResearchµÄÑÐ¾¿Ô±Yoon Dae-JeongÍ¸Â¶£¬¾©¶«·½ÎªiPhoneÌá¹©µÄOLEDÃæ°åËÆºõÓöµ½ÁËÒ»Ð©ÐÔÄÜÎÊÌâ£¬Õâµ¼ÖÂÆ»¹ûÍÆ³ÙÁËiPhone SE4µÄÁ¿²úºÍÉÏÊÐ¼Æ»®¡£¾ÝÏ¤ÓÉÓÚiPhone SE4ËùÐèµÄ½Ï±ãÒËµÄLTPS OLEDÆÁÄ»¹æ¸ñ½ÏÌØÊâ£¬ÈýÐÇºÍLG²¢²»¶ÔÆä¸ÐÐËÈ¤£¬¶ø¾©¶«·½ÓÐÍû³ÉÎª¹©Ó¦ÉÌ¡£²»¹ýÒÔÄ¿Ç°µÄÇé¿öÀ´¿´£¬ÈýÐÇºÍLG¿ÉÄÜ»áÖØÐÂ¼ÓÈëÎªiPhone SE4Ìá¹©OLEDÃæ°åµÄ¾º±ê¡£±¨¸æ»¹Ìáµ½£¬iPhone 15ÏµÁÐµÄOLEDÆÁÄ»¹©Ó¦·½Ãæ£¬Ô¤¼ÆÈýÐÇÏÔÊ¾½«Ìá¹©1.1ÒÚ¼þ£¬¶øLG Display½«Ìá¹©0.35ÒÚ¼þ¡£
¶øÔÚ³É±¾ÎÊÌâÉÏ£¬ÓÐÍâÃ½±¨µÀÆ»¹ûÓÃÓÚiPhone SE4µÄ6.1´çOLEDÆÁÄ»µÄ³É±¾Ô¼Îª40ÃÀÔª£¬¶øÓÃÓÚiPhone 14 Pro MaxµÄ6.7´çOLEDÆÁÄ»µÄ³É±¾ÉõÖÁ³¬¹ýÁË100ÃÀÔª¡£
¹ùÃ÷åZ´ËÇ°ÔøÍ¸Â¶iPhone SE4µÄÉè¼Æ½«ÓëÈ¥Äê·¢²¼µÄ iPhone 14 ±ê×¼°æ»úÐÍÏàËÆ£¬°µÊ¾µÚËÄ´úiPhone SE½«Åä±¸Ò»¿é 6.1 Ó¢´çµÄ OLED ÏÔÊ¾ÆÁºÍ Face ID ¹¦ÄÜ¡£¶øÈ¥Äê3ÔÂ·¢²¼µÄµÚÈý´úiPhone SEÔòÊÇÅä±¸4.7Ó¢´çLCDÏÔÊ¾ÆÁ¡¢Touch ID¡¢5G¡¢1200ÍòÏñËØºóÖÃÉãÏñÍ·ºÍA15·ÂÉúÐ¾Æ¬£¬¹úÐÐ°æÊÛ¼Û3499ÔªÆð¡£Ö®Ç°³ÆÆ»¹ûÊÇÒòÎªÔÚ5G»ù´ø½ø¶ÈÉÏÃ»ÓÐÔ¤ÏëµÄÄÇÃ´¿ì¶øµ¼ÖÂ iPhone SE 4ÍÆ³ÙÉÏÊÐ£¬ÒµÄÚÈËÊ¿·ÖÎö±íÊ¾Ïà±È4GÀ´Ëµ£¬5G»ù´ø×öÆðÀ´¸üÄÑ£¬ËäÈ»Ó²¼þÉè¼Æ¼òµ¥£¬µ«Òª¸úÈ«Çò²»Í¬µÄÔËÓªÉÌÁªºÏ×öÐÅºÅµÄ²âÊÔµÄ»°¹ý³Ì¾Í±È½ÏÂþ³¤ÁË¡£
Ä¿Ç°À´¿´ iPhone SE4ÊÇÒ£Ò£ÎÞÆÚÁË£¬iPhone SEÏµÁÐÖ÷´òÊÇÒ»¸öÐ¡ÆÁÊÖ»ú£¬ÔÚ¹Û²ìÁËÄÇÃ´¶àÄêµÄÐ¡ÆÁÊÐ³¡ºóÆäÊµ¿ÉÒÔ·¢ÏÖ£¬ÔÚ´óÆÁÊÖ»úµ±µÀµÄÊ±´úÏÂ²»·¦Ò»Ð©×·ÇóÐ¡ÆÁºÃÊÖ¸ÐµÄÓÃ»§£¬¿ÉÃ¿µ±ÕæÕý·¢²¼ÉÏÊÐÐ¡ÆÁÊÖ»úÖ®ºóÈ´Ã»ÓÐÊ²Ã´ÏúÁ¿£¬¾¿ÆäÔÒòÆäÊµ¾ÍÊÇÓÃ»§ÏëÔÚ´óÆÁÊÖ»úÊ±´úÏÂÔÙ¼ÌÐø¿´µ½Ð¡ÆÁÊÖ»úµÄÉíÓ°£¬Âò²»Âò¡¢ÓÃ²»ÓÃ¶¼È¡¾öÓÚ×Ô¼º£¬µ«²»ÄÜÃ»ÓÐ;µÚ¶þ¾ÍÊÇÊÜÏÞÓÚÐ¡ÆÁÊÖ»úµÄÌå»ý(ÄÚ²¿¿Õ¼ä)£¬ºÜ¶àÅäÖÃÃ»°ì·¨×öµÃ¸ü¸ß£¬ÀýÈçÐøº½¡¢ÆÁÄ»µÈµÈ¡£
²»¹ý¼ÈÈ»ÓÐ´«ÎÅ£¬ÄÇ±ØÈ»²»ÊÇ¿ÕÑ¨À´·ç£¬ iPhone SE4Ò»¶¨»á³ö£¬Ö»²»¹ýÊÇÊ±¼äÎÊÌâ¶øÒÑ¡£Èç¹ûÊÇ¶ÔÐ¡ÆÁÊÖ»ú¸ÐÐËÈ¤»òÕßÊÇ¶Ô iPhone SE4¸ÐÐËÈ¤µÄ£¬²»·Á³ÖÐø¹Ø×¢Ò»ÏÂ×îÐÂÏûÏ¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â