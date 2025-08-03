ChinaJoy 2025骁龙主题馆第六次“营业”：高通的朋友圈，玩家的游乐场

【天极网手机频道】荣耀、红魔、努比亚、魅族、realme、ROG、一加、iQOO、小米……上一次见到这么多手机厂商齐聚一堂好像还是上次？

8月1日，ChinaJoy 2025正式开幕，展会期间高通第六次打造了骁龙主题馆。高通公司全球副总裁侯明娟表示：今年的骁龙主题馆有众多合作伙伴参与，展现全方位数字娱乐体验，以及骁龙赋能的移动游戏和跨终端数字娱乐生态。其中在骁龙展台内容也十分丰富，高通带来覆盖10大品类的超过100款终端和超过50项多终端游戏大作及应用演示。

如今，骁龙主题馆已经成为ChinaJoy上不容错过的打卡点，这也是高通面向移动游戏场景取得的成果之一。在2018年，高通首次参展ChinaJoy，搭建了300平方米的展台，并展现了彼时出色的移动游戏体验，让玩家畅玩《王者荣耀》《和平精英》等“顶流”，高通的旗舰移动平台骁龙845也成为很多手游玩家的心头好。取得开门红之后，高通在2019年直接“霸气包馆”，为玩家打造了面积12000平方米的骁龙主题馆，将移动生态的游戏体验全方位呈现在玩家及用户面前。

值得关注的是，在2019年高通的骁龙855不仅是首款商用5G移动平台，更首次支持了Snapdragon Elite Gaming，在给玩家提供创新游戏体验的同时，也让上游开发者、OEM伙伴有了更大的“发挥空间”。凭借Snapdragon Elite Gaming解决方案，高通携手合作伙伴做到了软硬件协同优化，让手游支持了一系列端游级特性和更流畅、更有代入感的游戏体验。

到2025年，7月31日的2025骁龙游戏技术赏上，高通分享了更多与OEM、游戏开发者合作的进展，作为游戏体验优化技术套件的Snapdragon Elite Gaming也已经拥有了中文名“骁龙至尊游戏特性”。没错和骁龙8至尊版移动平台有一脉相承的味道，更体现了高通对于游戏娱乐体验的重视。

对于骁龙8至尊版大家都已经非常熟悉了，凭借CPU、GPU、NPU的性能与能效升级，为游戏体验打下了坚实的性能基础，面对大型手游在高画质设定下都能有稳定顺畅的帧数表现，配合提升的AI特性还能带来一些创新玩法和功能，比如AI让NPU具备交互对话系统、AI赋能的实时面部捕捉、AI虚拟助手、AI降噪等等。

作为衔接软硬件的关键要素，骁龙至尊游戏特性的丰富特性已经在游戏中充分释放价值，且持续创新，比如骁龙8至尊版的骁龙至尊游戏特性支持高通Adreno图像运动引擎2.0，通过运动矢量、深度信息、变换矩阵等3D信息，分析连续帧，追踪物体运动轨迹，提升游戏帧率，降低时延并增强画面流畅性;骁龙自适应游戏画质、高通自适应性能引擎4.0等技术互相赋能，在高负载游戏场景中智能分配资源，提升性能，并优化能效，让玩家玩得顺畅玩得持久。此外还有骁龙游戏超级分辨率2.0技术、实时硬件加速光追、实时全局光照等高端游戏特性，来赋能游戏体验。

除了围绕骁龙发力，在过去几年中，高通也在持续助力移动游戏生态拓展。例如ESL Gaming与高通联合举办的骁龙电竞先锋赛(Snapdragon Pro Series)仅用时三年就吸引了超过500万活跃玩家注册，线下观众近240万，线上观看人次超过20亿，已经成为全球最大的综合性移动电竞赛事。与此同时，高通拓展骁龙家族，面向PC、掌机等平台定制产品，且与合作伙伴共同优化不同平台的游戏体验。尽管在PC端的游戏生态还与传统的x86阵营存在差距，但目前骁龙本生态已经支持超过1200款游戏。

让我们回到2025 ChinaJoy的骁龙主题馆。高通提出了“全芯热爱”的主题，如果说有什么让笔者印象深刻，那么一个是“玩的多”，另一个还是“玩的多”。

高通的朋友圈：OEM、游戏开发者齐聚一堂

第一个“玩的多”指高通的朋友圈。正如开头所提到的，想要在卷得如此激烈的市场局面下，见到手机OEM等厂商齐聚一堂并不容易。好在骁龙主题馆的开馆仪式上，提供了这样一个机会。

作为高通最新旗舰移动平台，高通技术公司手机、计算和XR事业群总经理阿力克斯・卡图赞表示：目前骁龙8至尊版移动平台已支持184款产品设计，包括市场上最强大的Android游戏设备。全球领先的OEM厂商和品牌，打造的旗舰机型均已在中国全面上市。在今年的骁龙主题馆内包括骁龙主展台以及ROG、iQOO、红魔、荣耀等品牌展台，意味着海量的智能手机在现场供玩家体验，配合骁龙平台的领先游戏特性感受《鸣潮》《英雄联盟手游》《无畏契约：源能行动》《无限暖暖》的沉浸体验。

更重要的是，高通的朋友圈不仅是这些硬件厂商，作为“核芯”提供商，骁龙也充分发挥了纽带的作用，让手游产业链的参与者能够与高通更紧密地协作，实现软硬件协同“1+1>2”的优化。这也是骁龙长期受到游戏玩家、合作伙伴认可的重要原因，也是搭载骁龙移动平台的智能手机在KPL等大型赛事中担任比赛用机的关键。

不仅是OEM提升产品力、竞争力，对于游戏工作室、开发者而言，移动平台就是展示的舞台，骁龙能够具备更强劲的性能基础、更丰富的创新特性也意味着游戏制作有更多突破的可能，让玩家始终能够在游戏中获得“新鲜感”。

参加过ChinaJoy的小伙伴都很清楚，最不缺少的就是游戏――《CS》无论是8090后，还是00后，即使不玩这个名字也都是谈到游戏绕不开的话题;《魔兽世界》虽然被调侃，虽然把炒冷饭当成常规操作，但是《魔兽世界》还是在游戏圈特别是MMORPG拥有一席之地;《王者荣耀》《原神》《阴阳师》……一众手游从强势登场到如今百花齐放;还有从PC端跨越到移动端的“新势力”，比如社交推理游戏《鹅鸭杀》保留PC端核心玩法的同时针对移动端优化，让其“原汁原味”的游戏体验配合移动端更灵活的体验收到了玩家追捧……

游戏圈有常青树，但也有黯然退场的经典。游戏开发商面对激烈的市场和耐心有限的“玩家”提升游戏的品质除了策划创新玩法，能够利用“核芯”平台特性提升画质、体验，也很重要，由此保证游戏具备持久生命力，并保证玩家活跃度、黏性。也就是说，高通与OEM、游戏开发者这些伙伴能够共同带来哪些惊喜，未来同样值得玩家期待。

玩家的游乐场：手游、PC游戏、VR游戏应有尽有

至于第二个“玩的多”则是得益于骁龙平台的广泛性，从手机、平板、掌机到PC、XR，高通称今年的ChinaJoy带来了骁龙史上最强的“骁友装备库”，到场玩家真的是“赚到了”。

在骁龙展台最吸引人的还不是旗舰手机全家福，而是重磅升级的“骁龙XR奇幻之旅”。全新的“骁龙XR奇幻之旅”采用全新的定制骁龙座椅，结合搭载第二代骁龙XR2平台的PICO 4 Ultra MR一体机，利用骁龙XR平台的高带宽和强大渲染能力呈现细腻逼真的视觉效果，并借助中国电信和中兴通讯在馆内部署的5G-A万兆网络，实现超8K分辨率的低延迟传输，即使在网络环境复杂、人流量密集的场馆中也能带来流畅清晰的画面传输。从现场大排长龙就知道高通带来的这场奇幻之旅有多吸引人了，毕竟即使购买了头显，配套的装置却很难拥有。

不只是VR，高通也带来的丰富的AR体验，覆盖了内容创作、实时翻译、购物娱乐等场景。更轻更舒适且更有实用性的AR眼镜也吸引了很多用户上手体验。

还有骁龙AI PC、骁龙平台赋能的掌机、平板等产品也为玩家提供游戏体验，展现不同终端的差异化。以骁龙AI PC为例，游戏尽管不是其长处，但快速适配的游戏内容也让其多了几分可能性，或许未来用更轻薄的AI PC兼顾长时间游戏体验(或许只能是轻度)、移动办公体验，也能解决部分玩家的痛点。

既然是最全装备库，现场还有骁龙赋能的耳机等可穿戴设备，以及汽车的智能座舱。这些设备或许不是游戏的“最佳装备”但在拓展、提升游戏娱乐体验方面也能带来一些创新，由此让用户在不同终端间的体验减少割裂感，做到更广泛的互联互通和设备协同。

写在最后

从骁龙移动平台亮相，到如今集成游戏、影像、AI、连接等丰富特性，并且性能、能效大幅升级的骁龙8至尊版，高通与骁龙不仅是移动游戏生态发展的见证者，更是参与者甚至是推动者。凭借骁龙移动平台卓越的性能，手游大作、竞技手游拥有广泛的玩家群体，并且在电竞领域拥有属于自己的位置。与此同时，骁龙至尊游戏特性的不断完善，让手游持续获得新鲜血液，不仅是告别卡顿、更顺畅，还有超分、光追等更多曾经专属端游的体验，也成为OEM、游戏开发者抓住市场机遇的依仗之一。

高通从“芯”出发赋能移动游戏，如今凭借“全芯热爱”建立的产业朋友圈和玩家游乐场浓缩成ChinaJoy的骁龙主题馆，这既是一个阶段性的里程碑，也是高通重视、深耕游戏场景，给玩家的一封告白信。

此前高通已经官宣2025年的骁龙技术峰会将于9月23―25日召开，届时新一代骁龙旗舰平台会带给玩家哪些惊喜，高通会不会进一步拓展游戏娱乐的边界？就让我们拭目以待吧。