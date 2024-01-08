专业哈苏人像全面蜕变，OPPO Find X7 Ultra搭载新一代1英寸大底传感器

【天极网手机频道】今年开年最强影像旗舰OPPO Find X7系列正式发布，除了标志性的双拼色搭配寰宇的设计以及超强性能之外，最大的两点莫过于双潜望四主摄，完整覆盖等效14mm-300mm的创作焦段，由超光感潜望长焦和OPPO首创的人像特写潜望长焦组成独一无二的哈苏人像双潜望，配合新一代1英寸广角、5000万大底超广角，真正实现大师级的构图自由。



OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra带来首个计算摄影下的1英寸传感器LYT900。全新一代的1英寸传感器由CIS领域最先进的22nm制程工艺打造，通过与索尼的联合研发，为OPPO新一代超光影图像引擎的先进计算提供更出色的能效表现的同时提供更大的光子容量，同时配备了DI ADC技术，第一次让1英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力。更有新一代超光影图像引擎的瞬时双采技术加持，使得Find X7 Ultra的广角摄像头在前所未有的动态表现中刻画出细腻油润的影调变化。



OPPO Find X7 Ultra拍摄样张





OPPO Find X7 Ultra拍摄样张





OPPO Find X7 Ultra拍摄样张





OPPO Find X7 Ultra拍摄样张



这颗5000万像素的广角配合OPPO新一代超光影图像引擎的瞬时双采技术，在前所未有的动态表现中能够刻画细腻油润的影调变化。同时，专业哈苏人像模式、哈苏自然色彩和哈苏专业模式，实现更加接近单反相机的成片质量，在哈苏自然色彩的加持下，Find X7 Ultra都能呈现出光影关系准确、细节丰富、色彩过渡细腻还原、肤色真实自然、更具空间感与氛围感的人像作品，成为人像创作的利器。

此外，OPPO Find X7 Ultra通过开创性的双潜望大师四摄，提供了更合理的焦段衔接以及更顺滑的变焦拍摄体验。其中，3X 超光感潜望长焦采用1/1.56英寸大底旗舰传感器，四合一后2μm的超大单像素尺寸，搭配f/2.6大光圈的潜望式光学模组，即使光线再暗也不用担心，3X变焦覆盖经典摄影“黄金人像”焦段，透视关系符合人眼自然感受，能够营造出强烈的画面空间感以及最大程度地还原人脸的立体感，更明确地突出人物主体在背景空间中的存在，在还原室内环境中独特的光影氛围的同时，让自然通透的人物肤色和环境明暗形成鲜明对比。



OPPO Find X7 Ultra拍摄样张





OPPO Find X7 Ultra拍摄样张



6X人像特写潜望长焦可以实现经典的135mm人像特写焦段，通过6X 的人像特写潜望长焦可以清晰记录到人物面部表情状态，就连毛孔、发丝、眼睫毛这些细节都能清晰拍摄出来，得益于光学特性以及新一代超光影图像引擎的先进计算，细腻的影调变化让渐进式虚化更具纵深的空间感。



OPPO Find X7 Ultra拍摄样张





OPPO Find X7 Ultra拍摄样张





OPPO Find X7 Ultra拍摄样张





OPPO Find X7 Ultra拍摄样张



作为索尼史上最强1英寸主摄，LYT900与OPPO强强联合为用户带来更为出色的拍照体验。而OPPO作为全球首发 LYT900的国内手机厂商，也在手机摄影领域书写新的篇章。