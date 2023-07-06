数码知识科普：关于手机电池那点事

【天极网手机频道】前言

电池这个玩意早期其实只用在了一些商业用途上，比如移动网络信号、便捷式的照明以及战争活动。但今天电池已然成为了许多个人设备稳定的“伙伴”，手机、游戏机、汽车、笔记本都离不开电池。

在智能手机发展之初，不知道各位用户还有关于可拆卸电池的印象不。这种手机虽然换电方便，但这种老式的拆卸结构注定走不长远。时至今日，大多数智能手机电池都采用了一体式不可拆卸结构。不知道从什么时候，很多用户都越来越在意手机电池的使用寿命，容量大小以及充电速度。

但小编相信大多数人只了解一块电池表面的参数信息，比如电池多大、充电多快。一些关于手机电池背后的秘密可能并没有多少人了解过，今天这篇文章小编就和大家聊聊关于手机电池的那点事。

锂离子电池

首先大家要明白一点十分基础的知识，现在智能手机上的电池我们在学术上面称之为―锂离子电池，虽然各家厂商对自己产品电池的称呼不同，但大都属于这个种类中。这种电池的材质和传统电池技术相比，有着更加高的功率密度，并且体积更加小，所以如今的智能手机不但轻薄而且充电速度快速，这些一切的基础其实都是锂离子电池。在手机电池领域，目前来说锂离子电池技术就是最优解。

锂离子电池一般是由五个部分组成，分别是电池的正级(镍钴锰酸锂材料)和负极(石墨)，让锂离子自由通过的隔膜材料，以及有机电解液和电池外壳。这里小编就不详细展开说了，大家只需要了解一下大概构成即可。

手机电池的单位大多数手机厂商都是采用了毫安小时(mAh)，也有一些公司会用安倍小时(Ah)。如果你这台手机的电池容量为5000毫安小时，那么它可以在500毫安小时的持续电流下使用十个小时，当然只是个例子，并不是说5000毫安小时的手机智能工作十个小时。

电池为什么会老化

大家在使用了一段时间后都会发现自己手机电池的耐用度会有所下降，这就牵扯到一个新的问题，电池老化。在我们使用手机的过程中，锂离子电池会在正极和负极之间进行离子运动，电池老化的根本原因其实就是电池容量的循环。

虽然根据研究资料显示，这种运动机制应该是永远有效的，但在循环过程中电池温度的升高一定会导致电池性能降低。目前大多数手机厂商在制造电池上都有着不错的保护技术，但在用户循环使用电池500次后，电池容量相比最初容量还是有一个明显的降低。

在计算电池循环次数上，大家可能也会有一个误区，只有完完全全消耗了百分之百的电池这才算一个充电周期。比如，你第一天使用了百分之八十的电量，在夜间休息时手机充满了电量，次日又使用了百分之二十的电量，总共的放电量达到了百分之百，这两天就完成了一个充电周期。

并且，如今的锂离子电池和传统电池不一样，第一次充电无需百分之放电，我们拿到手即可随充随用。

正确的充电姿势

手机这种设备其实也可以称其为便携式能源设备，小编在数码爱好社区听过最多的一个问题就是“我该怎么做才能延长电池的使用寿命”。这就不得不提到“正确的充电姿势”以及“厂商出厂的保护”。这里举个奇妙比喻，电池就好似我们的身体一样，我们通过运动、戒烟、降低糖摄入量来维持自身的健康，当然有些人身体底子好他不需要过多注意的情况也是有的。但无论你的出厂状态是怎么样的，个人护理的保护总是“赢”。也就是说在使用手机时，良好的充电习惯一定可以帮助你更好的保护电池。

首先小编来聊聊“个人对电池的护理”。尽量避免高压快充。就像在艰苦的工作下磨损得更快的机器一样，苛刻放电和快速充电给电池也是一种压力。在外面日常使用手机时，尽可能让手机都保持在一个高电量的状态下，充电首选较低的电压限制，就算你手机支持200W的快充也一样，较低的电池充电肯定是更能够保护电池。小编就非常喜欢使用无线充电，随放随充，经常下班了手机依旧是百分之百的电量。

让电池始终保持在一个合适温度，大家都知道食物在冷藏时保持更新鲜，合适的温度也可以减少电池内部的腐蚀，这个原理在学术上被叫做电解质和电极上的寄生反应。避免在高压和高温的双重折磨环境下“虐待电池”。

防止电池深度循环放电，每次电池循环放电都会减少电池的容量，部分放电使用比完全放电使用更好。锂离子电池最好的充电区间应该在30%至80%之间，在这个范围内进行充电，电池的使用寿命更长。

接着我们再聊厂商对于电池的出厂保护措施，这些措施无非就是对于手机电池材料、散热材料进行提升、改变(比如荣耀手机的青海湖电池)以及温度、电流、电压的智能控制机制，来防止电池在充电时过充、过放和过热等问题。大多数的智能手机在电流达到百分之八十前就会采用较为大的电压进行充电，随后转换为较慢的涓流充电，这就是一种十分常见的系统保护机制。

结语

就目前的局势来说，手机电池材料发展已经到了一个需要突破的阶段，大多数厂商会选择增加电池的容量以及充电速度来营造差别。大量的实验显示，过高的快充并不会对电池造成巨大伤害，手机制造商通过优化充电算法和硬件材料可以很好解决这些问题。那用户的电池使用习惯大概率就决定了你手机电池的使用寿命，当然小编也不是鼓励大家按照上面的建议一条条遵守，这就和人生老病死一样，再精致的保护也会有逝去的一天。小编认为，用户还是要根据自己的实际需求和日常充电场景，来权衡快充功能，充电方式、充电保护措施带来的便利性与潜在影响，找到最合适自己的手机电池使用模式才是最优解。