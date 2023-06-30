Counterpoint最新数据：OPPO折叠屏市占跃升第一，高端产品销量增长22%

【天极网手机频道】2023年6月30日，全球行业分析机构Counterpoint Research发布的《中国智能手机高端市场白皮书》显示，中国智能手机品牌正在寻求高质量发展，中国高端智能手机市场仍有增长潜力。2017年至2022年期间，中国高端市场的年复合增长率达到了9.8%，2022年，中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。其中，OPPO在中国高端安卓市场的份额逐年扩大，由2018年的9.8%提升至2022年的13.3%，销量增涨22%。

OPPO布局双旗舰战略，为高端市场注入新活力

白皮书指出，中国智能手机品牌通过技术创新来驱动产品创新，打造差异化的旗舰产品，布局“直屏旗舰 + 折叠屏旗舰”的双旗舰策略，在极大丰富自身产品组合的同时，助力安卓生态成长。 2023年，随着OPPO Find N2系列和Find X6系列的发布，OPPO“影像+折叠”的双旗舰战略全面落地。

2023 年一季度，OPPO 拿下中国智能手机出货量第一的宝座，并成功推出了新一代影像旗舰 OPPO Find X6 系列。Find X6 系列拥有贯穿硬件、软件、算法和审美的全链路影像能力，并首发了 OPPO 独创的“超光影影像系统”，让移动影像突破平面的束缚，呈现立体感、空间感、临境感的光影效果。 截至4月底，Find X6系列累计销量较Find X5系列去年同期增长了18%;3月至5月，OPPO Find X6 Pro销量在5500元-7000元价格段位列国产机型Top3。

OPPO Find N2系列凭借在产品可靠性，以及规格、性能方面的出色表现，始终处于行业第一阵营，引领了折叠屏行业发展。2023 年第一季度，得益于OPPO Find N2 和 Find N2 Flip的强劲市场表现，OPPO 折叠屏销量同比增长超过300%，以28.4%的份额一跃成为中国折叠屏市场第一。预计 Find N2 系列在2023上半年的累计销量将会突破50万部。

此外，在刚结束的2023亚洲移动大奖(AMO大奖)奖项评选中，OPPO Find N2从众多旗舰智能手机中脱颖而出，成功摘得“2023年亚洲最佳智能手机奖”，这项大奖围绕手机性能、创新能力和行业领导力等因素进行全方位评估，OPPO Find N2的卓越性能和创新体验再次获得行业认可。