MWC首日高通多点开花 助力5G-A应用迈入新阶段

【天极网手机频道】3月3日，MWC 2025在西班牙巴塞罗那开幕。高通技术公司在本届MWC上展示了它们在5G、AI以及物联网等领域的最新技术和产品，包括全新高通X85 5G调制解调器及射频、高通跃龙第四代固定无线接入平台至尊版以及高通工业物联网调制解调器及射频，为手机、物联网设备等提供强大的连接能力，同时也展示了高通5G基础设施发展势头。

在正式会期之前，高通已经带来了全新的跃龙品牌，它包括高通的工业及嵌入式物联网、网络和蜂窝基础设施解决方案。高通致力于将领先的边缘侧AI、高性能低功耗计算和无与伦比的连接融入专为卓越速度、可扩展性和可靠性而设计的定制软硬件和服务产品组合中，助力企业拓展新机遇，在不断变化的市场中取得竞争优势。

・全新的X85 5G调制解调器及射频

MWC 2025首日，高通正式展示第八代调制解调器到天线的解决方案――高通X85 5G调制解调器及射频。

首先，高通X85是首个支持高达400 MHz下行链路带宽的从调制解调器到射频的解决方案，在目前来说是业界同类产品支持的“最大带宽”。从结果上看，高通X85将下行峰值速率提高到12.5Gbps，用官方的话说“连接性能媲美光纤”。这一提升能实现更快的下载速度，对我们消费者来说，在线看高规格视频将更流畅、下载速率也会更高，包括与云端AI的交互反馈也会更快。同时，高通X85的上行峰值速率提升至3.7Gbps，上传体验也更好。

此外，高通X85 5G调制解调器及射频也引入了高通最新的双卡双通(DSDA)创新技术――Turbo DSDA，与上一代(支持1CC+1CC)相比5G SA载波翻倍，5G体验更进一步，通过更高的吞吐量实现更好的上行链路和下行链路性能。

而高通X85也搭载了第四代集成到调制解调器的专用AI处理器，AI推理速度相比上一代快30%。这里的AI能够专门优化与网络连接相关的使用场景，例如在我们玩手游时智能降低时延、识别用户是否在使用OTT通话功能来匹配更合适的系统配置等等。高通X85展示了高通在5G Advanced的强大技术实力，能为广大用户提供卓越的连接体验，未来即将发布的安卓智能机型将凭借X85具备更加先进的5G-A优势。

・高通跃龙第四代固定无线接入平台至尊版

跃龙品牌发布之后，在MWC上迎来了首款硬件――高通跃龙第四代固定无线接入平台至尊版。它是一款全集成的连接平台，搭载了高通X85 5G调制解调器及射频，同时也是全球首款5G Advanced FWA平台，能够实现12.5Gbps的传输速度;它搭载5G调制解调器及射频能够支持Sub-6GHz和毫米波频谱，也支持三频Wi-Fi 7连接。此外，它还支持长达14公里的毫米波远程通信，支持高达8Rx，具备更宽广的覆盖范围的更大的网络容量。新平台充分利用了高通X85的AI能力，可实现流量分类和智能网络选择。

高通跃龙第四代固定无线接入平台至尊版在面向关键应用将Wi-Fi时延降低高达50%。其搭载的边缘侧AI协处理器具有高达40TOPS的NPU处理能力，从而能够为连接至网络的不同终端提供生成式AI处理能力。

・AI白皮书发布之后，高通官宣一系列合作

高通在前不久刚刚发布了AI白皮书，在MWC 2025上，高通也带来了在AI方面的一系列新动作和新进展。

高通官宣与IBM合作，双方携手打造适用于企业的生成式AI解决方案在云端和边缘侧终端的应用。

高通展示了在边缘侧运行的IBM watsonx.governance 和 Granite LLM大语言模型。它既可以在搭载骁龙8至尊版的终端上运行，也可以在高通跃龙AI本地设备上运行。高通同时宣布IBM Granite 3.1大模型经过优化，目前可以通过高通AI Hub获取，支持开发者打造在终端侧就可以运行的适用于企业的全新AI应用。此外，高通Cloud AI系列推理加速器已通过OpenShift认证。这能够支持IBM的软件应用程序套件(包括watsonx.governance)在高通Cloud AI平台进行部署，主要使用的是目前非常普及的Red Hat OpenShift容器。

除了与IBM进行了深度的合作，高通在智能手机、PC等领域也取得了进一步的发展。骁龙X系列拥有骁龙X、骁龙X Plus和骁龙X Elite三款平台，目前已有超过80款搭载骁龙X系列处理器的Windows 11 AI+ PC设备。

智能手机领域，自去年发布起，骁龙8至尊版正在赋能广大旗舰智能机平台，而在今年MWC上，高通也带来了基于骁龙8至尊版的下一代AI智能体和多模态体验的技术演示，高通让AI成为手机与用户进行交互的主要界面，让AI接管用户的音乐、导航、天气和短信功能。此外，高通展示了终端侧多模态AI智能体，这项演示采用搭载骁龙8至尊版移动平台的智能手机以及TCL雷鸟智能眼镜，并在手机上运行大语言模型(LLM)。