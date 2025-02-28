MWC 2025前瞻：国内厂商纷纷亮相，AI将成最大看点

【天极网手机频道】2025世界移动通信大会(MWC 2025)将于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那正式举办，本届展会以“Converge. Connect. Create.”为主题，聚焦多个关键领域，包括5G技术、物联网(IoT)、人工智能(AI)、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)、以及网络安全和数据隐私，展示一系列数码产品和通信技术突破。目前已经有诸多厂商宣布将要参展MWC 2025，今天笔者就带大家先来看一看。

华为

华为将在本次MWC 2025上展示全系列、全场景的5G-A产品解决方案，助力全球运营商构筑AI-Centric 5G-A无线网络。华为业界首次将5G-A与AI技术深度融合，在无线网络中全栈引入智能化能力，并通过数字孪生站点和基于无线智能体的数字人团队，构建了高效的工作流智能体协同体系。该体系不仅实现了网络资源的协同调度和多样化应用的敏捷发放与动态保障，满足移动AI时代的差异化需求，并且实现了网络智绿与运维智简。

华为还将围绕家庭智能化业务场景，展示高品质网络带来的体验升级与价值跃升。华为可能可能展示基于5.5G的端到端解决方案，涵盖网络设备、终端产品以及行业应用等多个层面。并在智能家居、智能穿戴等领域推出基于5.5G和AI技术的新产品，构建更加完善的智能生活生态

华为企业业务以“加速行业数智化”为主题参展，全面展示行业数智化创新实践，与全球行业客户、合作伙伴等业界同仁，沿着行业智能化参考架构交流基础设施、平台能力、应用使能创新的最佳路径。

小米

从小米发布的预热海报来看，它们本次的主题为“Connected intelligence”(连接智能)，将展示“人车家全生态”下的创新产品，包含扫地机器人、手机、智能手表、耳机以及车等。从海报上的轮廓来看，手机、耳机和车应该就是它们即将发布的“超大杯”小米15 Ultra、小米Buds 5 Pro耳机以及小米SU7 Ultra，这也将是它们首次在国际舞台上亮相。

荣耀

荣耀在MWC 2025期间举办了“荣耀阿尔法战略(HONOR ALPHA PLAN)及AI技术发布会。这次发布会有望成为荣耀深化AI战略布局的重要节点，而且荣耀CEO李健将出席本次发布会，这也是他履新后的首次公开亮相。

根据业内推测，荣耀即将发布的MWC 2025发布的“阿尔法战略”或将聚焦全球化AI生态构建，或围绕端云协同能力深化、跨应用开放生态共建等维度展开。荣耀也将进一步强化与全球科技巨头在底层架构的合作，加速构建覆盖手机、PC、IoT的全球AI生态矩阵。

中兴

中兴通讯将以“智能加速度”为主题参加2025年世界移动通信大会。它们的动作还是蛮多的，联合中国电信带来UGN用户中心化智能生成网络联合成果发布会，以及业界首个C+L一体化80×800G WDM现网试点成果发布;和中国移动一起召开AI终端发布会，以及5G-A x AI 联合创新成果发布;与中国联通5GA×I 网络创新发展研讨会，以及AI家端联合发布会等等。

除了和运营商相关的东西外，中兴还将带来AI for All 中兴终端新品发布会，带来一系列终端新品，构建全场景、全品类AI生态。包括全球首个旋转镜头环nubia Focus 2 Ultra手机、nubia Flip2小折叠新机、行业首款4K裸眼3D红魔游戏本3D探索版以及面向人、车、家多款移动互联新品和解决方案等。

英特尔

英特尔在MWC 2025上的主题延续了CES的 “Inside for a New Era”(开启 AI 新时代)，副标题则是“One Platform.Endless Possibilities”(一个平台，无限可能)。这一主题展现了英特尔对于人工智能技术的持续关注和投入，也预示着英特尔将在MWC 2025上展示与AI相关的一系列创新技术和产品。根据他们官方公布信息，英特尔将展示其在AI世代的系列软硬件产品，涵盖云、网络、边缘和客户端领域。在最近刚刚发布的包括Granite Rapids D系列至强处理器、至强6系列处理器新品、至强6系统级芯片(SoC)等新品有望亮相。

高通

高通预计将会展示它们在5G、AI以及物联网等领域的最新技术和产品。高通有望在MWC 2025上展示其在5G-A技术方面的最新成果，推出支持5G-A的新一代芯片组，这些芯片组将为手机、物联网设备等提供强大的连接能力。高通往年都会选择在展会上发布新一代基带芯片，所以全新的5G基带芯片有望登场，进一步提升5G网络的性能和稳定性。

其它方面，高通可能会展示基于其芯片的AI应用案例，如智能拍照、智能语音助手、AR/VR等，持续推动终端侧AI的技术升级。还有就是它们在AI PC、物联网、汽车等领域的技术进展。另外，高通刚刚带来了跃龙品牌，它代表着高通的工业及嵌入式物联网、网络和蜂窝基础设施解决方案，它将于MWC上正式亮相，相关的产品也有望展出。

魅族

星纪魅族以“AI点亮美好生活”为主题参加本次展会，将首次携AI全生态产品亮相MWC 2025。它们将展出以Flyme AIOS为核心，覆盖智能眼镜、智能手机和智能汽车三大场景的产品，以及海外手表、平板等产品的跨设备协同和无缝连接的未来智能生活图景。

魅族携旗下热销的魅族21系列、StarV AR眼镜等多款爆款产品参展，同时还将有多款海外手机新品全球首次曝光，包括2025年上半年专门为海外市场打造的手机产品Meizu Note 22、Meizu Note 22 Pro、Mblu 22以及Mblu 22 Pro等。魅族还将携手中国移动、中国联通展现智能眼镜等AloT智能生态，进一步拓展了其AI生态布局。除了手机和眼镜，魅族还将智能座舱操作系统、智能指环等更多科技产品，展示其在AI和物联网领域的深厚积累。

真我

真我放出了一张MWC 2025的宣传海报，除了上面大大的“Ultra”外，还可以强调了“ONE ULTRA THING”，暗示了将展示其最新的尖端移动影像技术，并有望推出Ultra机型或技术，可能是暗示其在潜望式长技术上取得了重大的进展，采用更先进的大光圈镜头或超高像素传感器，提升拍摄画面的清晰度、色彩还原度以及弱光环境下的表现，带来了更为出色拍摄体验。

除此之外，realme还将在展会上展示已经发布的realme 14 Pro系列，并正式登陆欧洲市场。

联想

联想在去年的MWC上展示了一款透明屏幕的概念款笔记本电脑，成为了展会的焦点产品，而在今年有消息称它们计划展出一款太阳能供电的笔记本电脑，其A面会配有太阳能电池板，当然，它同样只是一款概念产品。其它方面，联想透露将带来多款“AI+终端”创新性产品，包括AI手机、AI PC、AI应用、AI基础设施和解决方案服务，持续向全球推广AI端侧落地。

传音

作为一直深耕海外市场的国产品牌传音也将在这次MWC 2025上发布诸多产品，从其公布的海报上来看，重点同样在AI这块。传音计划在MWC 2025上重磅发布智能眼镜、旗舰手机和笔记本电脑等产品。传音的眼镜将融入先进的增强现实技术，支持多场景应用，从日常生活的信息提示到专业领域的辅助决策，均有望实现突破性体验。

另外，传音还会展出超轻薄三折概念机PHANTOM ULTIMATE 2，它由外折+内折将三块机身与一整块柔性屏幕组合在一起，完全折叠态的厚度薄至11mm，在尺寸上实现了从6.48英寸直板屏到10英寸4:3平板大屏的转变，凭借多屏延展让用户尽情体验直板机和平板机之间的随心切换体验。

写在最后

总的来看，这届MWC还是非常热闹的，国内的诸多大厂都会亮相，从各家的宣传来看，AI肯定是这次的重中之重，基本所有厂商在宣传时都会提到，所以应该会有非常多AI相关的新品和技术被发布或者展出。另外就是关于5G-A的应用和解决方案，它与AI的深度融合也将创造更多的可能，同样非常值得关注。