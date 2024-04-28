敢想敢做的「白日梦想家」！Find X7全新配色今日开售

【天极网手机频道】OPPO今日推出 Find X7全新配色 ――「白日梦想家」，为消费者带来更多选择。新配色采用独特釉层处理工艺，焕发如白瓷般柔润细腻的光泽，带来初夏般的清爽。Find X7「白日梦想家」以敢想敢做，坚韧信念、无限潜能的信念和勇气，通过颜色和工艺来诠释设计灵感，希望鼓励每一位年轻人满怀理想。OPPO Find X7全新配色3,999元起售，最高24期分期免息，4月28日上午10点全面开售。

OPPO Find X7 凭借超越Pro的旗舰产品力和独树一帜的AI 体验，销量大涨。据权威机构最新数据显示，开售三个月以来，Find X7 销量较上代同比大幅增长132%，广受市场认可。

Find X7 搭载 OPPO 与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验。Find X7 采用升级的全新超光影三主摄系统，拥有1/1.4 英寸更大尺寸的5000万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万像素超光感潜望⻓焦、以及 119° 更大视角的5000万像素超广角，覆盖15mm - 140mm光学品质焦段，为 Find X7 带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，以极佳的便携性实现穿越远近的构图自由。

由Find X7 专业哈苏人像拍摄

得益于大模型和 AI 深度计算的双重加持，Find X7 的哈苏专业人像可以实现前所未有的空气切割般的抠图精度，虚化不放过发丝，甚至也不会放过人物的配饰，让最强人像效果再上新高，轻松拍出专属你的人像大片。

OPPO 首次将超光影图像引擎拓展至视频，带来安卓首款全焦段4K杜比视界HDR视频拍摄。高动态范围结合超写实细节，记录每个珍贵时刻，栩栩如生，全焦段支持4K杜比视界HDR视频拍摄，为视频拍摄提供更有临场感的观看体验，让安卓视频实现了前所未有的平顺、稳定和真实。

OPPO通过Find X7系列开创了AI手机的全新旗舰标准。Find X7系列是全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机，也是行业首款通过国家权威机构测试的手机。通过大模型能力的更新带来小布向导、AI消除、AI通话摘要、小布英语老师等100余项功能，让用户在生活中可以真正体验到OPPO领先不止一代的AI体验。

Find X7 更是作为全面超越 Pro 的封神旗舰，搭载自研潮汐架构，以芯片级性能解决方案为旗舰芯片天玑9300带来刷新上限的极致能效表现，能够高效、稳定地进行性能调度，使得系统久稳流畅，用得久还用得爽，即便在长时间玩游戏这种重载场景也能够保证高画质高帧率体验，让Find X7发挥出前所未有的性能水平，同平台性能跑分第一，实现了标准版性能超越行业Pro的出色表现。除此之外，搭载潮汐架构与天玑9300的Find X7集成了 5000mAh 的大电池，提供目前顶级的续航体验，100W超级闪充，支持边充边玩，为用户提供持久可靠的续航体验。