五一小长假已到，新机怎么选才能让旅游更尽兴

【天极网手机频道】出门旅游无非就是要玩的尽兴，但是如今带在身上的手机一来不防水二来不防摔，有的时候去水上世界玩都得套着防水套，又或者“手滑”不小心把手机直接摔裂，好好的心情跟过山车一样忽上忽下。想要假期好好玩，手机防水防摔拍照也出色，更关键的是还在大多数人预算之内的手机，那还得看OPPO。

近日OPPO推出了一款超耐用的OPPO A3 Pro，前后盖玻璃都采用了旗舰级用料，手机正面屏幕搭载旗舰OPPO Find X7 Ultra同款康宁大猩猩玻璃 Victus2，天青配色版本后盖更是首发搭载OPPO晶盾玻璃，在带来高级质感的同时更抗摔。整机采用超抗摔金刚石架构设计，机身四角、中框都采用了更为坚固的金刚四角与防撞梁设计，真正做到了横竖里外都抗摔，让用户安心用机。而且OPPO A3 Pro的抗跌耐摔能力也获得权威机构的认可，在严格测试中以满分成绩获得瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，更是成为同档位罕见通过国家军用标准抗冲击测试的手机。

OPPO A3 Pro还具备出色的防摔抗水性能，作为业内首款通过IP69、IP68、IP66防尘防水测试的“满级防水”手机产品，可以有效防范高温高压喷、持续浸水、强烈喷水等涉水场景，为用户的使用提供了更加安心的保障。

除了在抗摔防水上的硬核表现，OPPO A3 Pro也延续了OPPO手机在外观设计上的极致追求。OPPO A3 Pro以宋瓷和宋画为设计灵感，演绎宋韵美学经典，打造出天青、云锦粉、远山蓝三款配色。除了玻璃版本，OPPO A3 Pro还有素皮版本，素皮版使用了旗舰同款弹性材料作为素皮后盖的基底，不仅带来奢侈品皮革的柔韧手感，更是极大提升了抗污性;超轻薄双曲面设计、两侧为黄金流线曲率，机身宽度仅为74.3mm，带来更极致舒适的持握手感和防误触体验，同时还支持湿手操作。

OPPO优秀的影像能力基因，在OPPO A3 Pro上也得到了继承。OPPO A3 Pro后置搭载 6400万主摄+200万人像双摄组合，配合先进算法实现了无长焦镜头的远距离摄影，支持2倍质感人像和5倍长焦拍摄。

OPPO A3 Pro在性能方面的表现也出色。OPPO A3 Pro搭载天玑7050芯片，采用6nm制程工艺打造，性能升级的同时带来更低功耗，最高支持12G+512GB大容量内存，无论日常应用还是游戏都可以流畅运行。除了硬件上的加持，OPPO A3 Pro还搭载了超流畅的ColorOS 14系统，在焕新存储技术加持下，通过48个月流畅护航测试，实现久用如新的体验。5000mAh四年耐用大电池搭配67W超级闪充让续航无忧。

OPPO A3 Pro不仅满足了消费者对于高性能手机的需求，更以其轻薄防摔的特点为用户带来了更加便捷和安心的使用体验。

目前新机正在热销中，提供天青、云锦粉、远山蓝三种配色，其中8+256GB版本售价1999元，12+256GB版本售价2199元，12+512GB版本售价2499元，有兴趣的用户不妨前去官网或是线下门店了解体验。