iOS 17.2.1将修复耗电过快问题 网友：这掉了链子的震动什么时候改？

【天极网手机频道】在苹果发布 iOS 17.2 差不多两周之后，今天早些时候苹果向iPhone用户推送了iOS 17.2.1系统。苹果公司在更新日志中表示“本更新包含了重要的错误修复，并解决了某些情况下电池电量较预期更快耗尽的问题”，看起来像是个小更新， iOS 17.3 可能会有大升级。用户更新iOS 17.2.1 可通过设置-通用-软件更新下载到符合条件的 iPhone 上。另外，苹果已经在测试 iOS 17.3 和 iPadOS 17.3，这些更新预计将于 1 月份发布。



iOS 17.2.1更新



自iOS 17推出初期用户就表示就出现了发热、Wi-Fi断连、烧屏、随机重启等问题，导致手机续航异常。随后苹果在iOS 17.1系统中对这些问题进行了修复，但体验仍然不佳。在iOS 17.2版本系统中，依旧有用户报告续航表现异常，目前尚未知道最新版本系统是否真的修复了耗电过快等问题，这可能得多体验几天才能知道。只能说苹果系统每一次升级都是自带bug的，旧的bug没修复好又新增bug，难怪新系统的安装率越来越低。

除了大部分用户提出的以上问题之外，在细节方面也挺遭人嫌。不少网友发现更新了iOS 17之后，手机震动感觉不一样了，没有了以前干脆利落的震感，反而是一种很松散又延长的震感，不少用户以为是自己的手机出现故障，实际上就是因为更新了新系统才出现的问题，而这种震感也要用户直呼受不了，习惯了常年静音的用户通常会开启震动，但这样的震感着实让大家感到不适，如果关掉震动不开铃声又会导致错过重要信息和电话，而且关掉震动也不是一时半会能接受的。希望苹果看到那么多人反馈震动的情况后可以在 iOS 17.3改回来，真的受不了这种像掉了链子的震动了。

值得一提的是，为了鼓励用户及时更新设备操作系统、保障系统安全，苹果会在新版本系统发布后关闭旧版本iOS的验证通道，防止用户降级到此前不安全的版本。也就是说，在升级iOS 17.2.1之前用户请三思，不要给自己找不痛快。

之前有消息透露明年苹果的重点除了iPhone产品线之外还会集中在iOS 18上，推出“主要的新功能和设计”，同时在性能和安全性方面有重大改进，届时可能会和iPhone 16系列一同推出。

但是话说回来，苹果这几年推出的iOS不断翻车，导致了iOS更新率持续下降。根据数据显示，iOS 17 发布 18 天后的安装率约为 23%。作为对比，去年iOS 16在发布18天后安装率为 29%，当年iOS 12发布两个半月后就有70% 符合条件的 iPhone 手机就安装上了 iOS 12 系统;而在苹果 iOS 11 时代，首日安装率往往就可以达到 10% 以上。真是手机一代不如一代，系统一版不如一版。

最后建议大家把自动下载系统和自动更新的按钮关闭，不仅可以保住自己本就不富裕的内存，还可以省去那些糟心的bug，系统更新且更且珍惜。