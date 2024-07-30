同比增长13.2%！中国手机市场上半年出货量累计达到1.47亿部

【天极网手机频道】中国信通院近日发布2024年6月国内手机市场运行分析报告，数据显示，在2024年6月，国内手机市场展现出强劲的增长势头，总出货量达到2491.2万部，较去年同期实现了12.5%的显著增长。其中，5G手机成为市场主流，出货量高达2213.1万部，同比增长率高达27.8%，占据了当月手机出货总量的88.8%，彰显了5G技术的快速普及和消费者的广泛认可。

新机型的推出同样活跃，当月共有26款手机新机型上市，同比增长18.2%。尤为引人注目的是，5G新机型占据了其中的11款，同比增长率高达57.1%，占比达到42.3%，进一步推动了5G手机市场的繁荣。

回顾整个2024年上半年，国内手机市场持续保持增长态势，总出货量累计达到1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机的表现尤为亮眼，累计出货量达到1.24亿部，同比增长21.5%，占据了上半年手机出货总量的84.4%，显示出5G技术在手机市场的深度渗透。在新机型方面，上半年共有205款新机型上市，同比增长1.0%。其中，5G新机型占据了109款，同比增长28.2%，占比达到53.2%，再次证明了5G技术在手机行业中的重要地位。

国产品牌手机在2024年6月继续引领市场，出货量达到2204.3万部，同比增长12.7%，占据了当月手机出货量的88.5%。同时，国产品牌手机在新机型方面也表现出色，当月上市的新机型全部为国产品牌，同比增长30.0%。

智能手机作为市场主流，6月出货量达到2384.1万部，同比增长14.3%，占据了当月手机出货量的95.7%。而在上半年，智能手机累计出货量达到1.39亿部，同比增长11.6%，占据了上半年手机出货量的94.7%。尽管智能手机上市新机型数量在上半年略有下降(同比下降13.9%)，但仍占据了新机型总数的72.7%，表明智能手机市场依然活跃且竞争激烈。